Глава Минобороны заявил о попытке госпереворота в Венесуэле при поддержке США

После победы на выборах Мадуро оппозиция не признала результаты, в стране начались вновь протесты. Попытка госпереворота была в 2019 году, когда спикер парламента Хуан Гуаидо объявил себя президентом

Министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес объявил о новой попытке государственного переворота в стране, его слова приводит El Colombiano.

«Мы видим государственный переворот, вновь спланированный этими правыми экстремистами, поддерживаемый североамериканским империализмом вместе с его лакеями», — заявил глава Минобороны.

Он утверждает, что и президент, и народ готовы противостоять этому перевороту. Лопес призвал оппозицию «встать на демократический и конституционный путь».

На выборах в Венесуэле, по официальным данным, победил действующий глава государства Николас Мадуро — он получил 51,2% голосов, обойдя своего основного конкурента — Эдмундо Гонсалеса Уррутиа (44,2%). Оппозиция не признала результаты, в стране начадись протесты и беспорядки. 11 человек погибли, 84 получили ранения, еще 51 был арестован, а 29 похищены, пишет El Colombiano.

Для Мадуро этот срок — третий. После его победы на выборах в 2018 году в Венесуэле долгое время продолжались многотысячные протесты. На одном из митингов спикер парламента Хуан Гуаидо объявил себя президентом, его признали несколько стран, в том числе США. Мадуро разорвал отношения с Соединеными Штатами. Он управляет Венесуэлой с 2013 года, когда умер его предшественник Уго Чавес. В 2022 год уровень инфляции достиг 234%, в 2023 году — 190%. По результатам опроса Encovi, половина венесуэльцев живет в бедности, в 2021 году этот показатель составлял 65%. Исследование также показало масштабный разрыв между слоями общества: самые богатые венесуэльцы в 70 раз состоятельнее самых бедных, такой уровень расслоения ставит республики в один ряд с некоторыми африканскими странами, лидирующими в мире по уровню неравенства.

По данным Bloomberg, результаты выборов не совпадают с экзитполами, что означает, что официальные итоги могут не отражать того, как на самом деле проголосовали граждане. В частности, опрос, проведенный фирмой Edison Research (США), показал победу Эдмундо Гонсалеса с перевесом более чем 30 п.п.

Выборы в Венесуэле, которые выиграл Мадуро, не отражают мнение народа, о чем свидетельствуют данные экзитполов, проведенных американскими фирмами, заявили в Белом доме.

Некоторые страны Латинской Америки потребовали пересмотра результатов. Панама объявила о приостановке дипломатических отношений с Венесуэлой и отзыве дипломатов из страны. Каракас в ответ отозвал своих дипломатов из ряда государств.

В Кремле призвали оппозицию признать поражение и не позволять «подогревать» ситуацию извне. Владимир Путин поздравил Мадуро с переизбранием и назвал его «желанным гостем» в России.