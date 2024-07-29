Путин поздравил Мадуро с победой на выборах и назвал его желанным гостем

Путин выразил Мадуро «сердечные поздравления» и заявил, что тот — «желанный гость на российской земле». Согласно предварительным итогам выборов 28 июля Мадуро набрал 51% голосов, новый срок станет для него третьим

Николас Мадуро (Фото: Fausto Torrealba / Reuters)

Президент России Владимир Путин поздравил коллегу из Венесуэлы Николаса Мадуро с переизбранием на пост главы государства. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Путин выразил венесуэльскому президенту «сердечные поздравления» в связи с переизбранием. Он отметил, что отношения двух государств носят характер стратегического партнерства.

«Уверен, что Ваша деятельность во главе государства будет и впредь способствовать их поступательному развитию по всем направлениям. Это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле построения более справедливого и демократического миропорядка», — написал президент России.

Путин подтвердил готовность продолжать совместную работу с властями Венесуэлы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.

«Помните, что Вы всегда желанный гость на российской земле», — добавил Путин и пожелал Мадуро успехов, здоровья и благополучия.

Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля. Официально зарегистрироваться на них смогли десять кандидатов, включая правящего с 2013 года президента Мадуро, представляющего Единую социалистическую партию Венесуэлы (PSUV). Главным оппонентом Мадуро был Эдмундо Гонсалес Уррутиа из «Демократической унитарной платформы».

По данным Национального избирательного совета (CNE) по итогам подсчета 80% голосов, Мадуро поддержали 51,2% избирателей, а Гонсалеса — 44,2%. Предвыборный штаб Мадуро и Национальный избирательный совет уже объявили Мадуро победителем.

Оппозиция не признала победу Мадуро и объявила избранным президентом Гонсалеса. «У нас есть 100% протоколов CNE, и эта информация подтверждает, что Эдмундо Гонсалес Уррутиа получил 70% голосов, а Николас Мадуро — 30%», — заявила лидер оппозиции Мария Корина Мачадо.

В ряде стран Латинской Америки критически восприняли итоги президентских выборов в Венесуэле. Так, внешнеполитические ведомства Аргентины, Коста-Рики, Панамы, Парагвая, Перу, Уругвая и Эквадора выступили с совместным заявлением, в котором выразили обеспокоенность ходом выборного процесса в Венесуэле. Президент Аргентины Хавьер Милей и вовсе заявил, что его страна не признает победу Мадуро на президентских выборах. «Серьезную обеспокоенность» по поводу результатов также выразил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Будущий президентский срок станет для Мадуро третьим. Его предыдущее переизбрание на второй президентский срок в 2018 году спровоцировало массовые протесты.