 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Путин поздравил Мадуро с победой на выборах и назвал его желанным гостем

Путин выразил Мадуро «сердечные поздравления» и заявил, что тот — «желанный гость на российской земле». Согласно предварительным итогам выборов 28 июля Мадуро набрал 51% голосов, новый срок станет для него третьим
Николас Мадуро
Николас Мадуро (Фото: Fausto Torrealba / Reuters)

Президент России Владимир Путин поздравил коллегу из Венесуэлы Николаса Мадуро с переизбранием на пост главы государства. Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Путин выразил венесуэльскому президенту «сердечные поздравления» в связи с переизбранием. Он отметил, что отношения двух государств носят характер стратегического партнерства.

«Уверен, что Ваша деятельность во главе государства будет и впредь способствовать их поступательному развитию по всем направлениям. Это в полной мере отвечает интересам наших дружественных народов, идет в русле построения более справедливого и демократического миропорядка», — написал президент России.

Первая страна объявила о непризнании победы Мадуро в Венесуэле
Политика
Николас Мадуро

Путин подтвердил готовность продолжать совместную работу с властями Венесуэлы по актуальным вопросам двусторонней и международной повестки дня.

«Помните, что Вы всегда желанный гость на российской земле», — добавил Путин и пожелал Мадуро успехов, здоровья и благополучия.

Президентские выборы в Венесуэле прошли 28 июля. Официально зарегистрироваться на них смогли десять кандидатов, включая правящего с 2013 года президента Мадуро, представляющего Единую социалистическую партию Венесуэлы (PSUV). Главным оппонентом Мадуро был Эдмундо Гонсалес Уррутиа из «Демократической унитарной платформы».

По данным Национального избирательного совета (CNE) по итогам подсчета 80% голосов, Мадуро поддержали 51,2% избирателей, а Гонсалеса — 44,2%. Предвыборный штаб Мадуро и Национальный избирательный совет уже объявили Мадуро победителем.

Оппозиция не признала победу Мадуро и объявила избранным президентом Гонсалеса. «У нас есть 100% протоколов CNE, и эта информация подтверждает, что Эдмундо Гонсалес Уррутиа получил 70% голосов, а Николас Мадуро — 30%», — заявила лидер оппозиции Мария Корина Мачадо.

В ряде стран Латинской Америки критически восприняли итоги президентских выборов в Венесуэле. Так, внешнеполитические ведомства Аргентины, Коста-Рики, Панамы, Парагвая, Перу, Уругвая и Эквадора выступили с совместным заявлением, в котором выразили обеспокоенность ходом выборного процесса в Венесуэле. Президент Аргентины Хавьер Милей и вовсе заявил, что его страна не признает победу Мадуро на президентских выборах. «Серьезную обеспокоенность» по поводу результатов также выразил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Будущий президентский срок станет для Мадуро третьим. Его предыдущее переизбрание на второй президентский срок в 2018 году спровоцировало массовые протесты.

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь
 

Reuters сообщил об осложнении Израилем переговоров о перемирии в Газе

Лучшие винные бары России по версии самих сомелье

Помпео допустил одобрение Трампом ленд-лиза Украине на $500 млрд

Дилеры попросили отложить повышение утильсбора на 2025 год

Барак Обама объявил о поддержке кандидатуры Камалы Харрис на выборах президента США

Илон Маск заявил о готовности к бою против Цукерберга

Из законопроекта о криптовалюте убрали запрет оборота и частного майнинга

Россияне считают инвестиции в жилье невыгодными, а ипотеку — недоступной
Авторы
Теги
Персоны
Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Владимир Путин Николас Мадуро Венесуэла переизбрание выборы президента
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Посольство назвало заслуживающей доверие победу Мадуро на выборах
Общество
Первая страна объявила о непризнании победы Мадуро в Венесуэле
Политика
Предвыборный штаб Мадуро заявил о его победе на президентских выборах
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 27 июля
EUR ЦБ: 93,26 (+0,09) Инвестиции, 26 июл, 18:01 Курс доллара на 27 июля
USD ЦБ: 85,57 (+0,16) Инвестиции, 26 июл, 18:01
В Москве задержали двух курьеров за хищение 63 млн руб. у пожилых людейОбщество, 13:46
Под Волгоградом сошел с рельсов пассажирский поездОбщество, 13:35
Песков назвал арест генерала Булгакова не делом КремляПолитика, 13:34
В Одессе шестерых курьеров задержали за поджог машин ВСУПолитика, 13:29
СК возбудил уголовное дело о размыве дамбы на БеломорканалеОбщество, 13:26
«Ъ» узнал имя вероятного кандидата на место первого зама ЛавроваПолитика, 13:25
«Ак Барс» расторг контракт с олимпийским чемпионом ВойновымСпорт, 13:25
Онлайн-курс Digital MBA от РБК Pro
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Волна ужесточений импорта: что еще изменилось на таможне во II кварталеPro, 13:24
Аналитики назвали города-спутники Москвы с наибольшим ростом цен на жильеНедвижимость, 13:23
Суд отправил под арест сына миллионера Мусы БажаеваОбщество, 13:18
Блинкен заявил о «серьезных опасениях» США из-за выборов в ВенесуэлеПолитика, 13:14
Что такое газ в криптовалютах и как формируются комиссии за транзакцииКрипто, 13:13
Кремль переадресовал властям региона вопросы об аварии на БеломорканалеОбщество, 13:08
Алжирец саботировал схватку с израильтянином. Что происходит на ОлимпиадеСпорт, 13:07