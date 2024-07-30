Венесуэла решила отозвать своих дипломатов из семи стран

Венесуэла отзывает дипломатов из семи стран, которые раскритиковали итоги выборов — Аргентины, Перу, Панамы, Чили, Коста-Рики, Уругвая и Доминиканы — и потребовала от них отозвать своих представителей в республике

Правительство Венесуэлы решило отозвать весь дипломатический персонал из Аргентины, Доминиканской Республики, Коста-Рики, Панамы, Перу, Уругвая и Чили и требует немедленного вывода представителей этих стран со своей территории. Заявление венесуэльских властей опубликовал глава МИД страны Иван Хиль в X.

Кроме того, правительство Венесуэлы «оставляет за собой все юридические и политические меры для обеспечения уважения, сохранения и защиты нашего неотъемлемого права на самоопределение».

«Венесуэла выражает самое решительное неприятие интервенционистких действий и заявлений группы правых правительств, подчиненных Вашингтону, <...> которые намерены игнорировать результаты президентских выборов», — говорится в заявлении.

Каракас считает это «катастрофическим прецедентом, угрожающим нашему национальному суверенитету».

Ранее правительства Уругвая, Аргентины, Коста-Рики, Эквадора, Гватемалы, Панамы, Парагвая, Перу и Доминиканской Республики в совместном заявлении призвали к пересмотру результатов президентских выборах, на которых, как заявили власти, победил действующий президент Николас Мадуро. «Подсчет голосов должен быть прозрачным, а результаты не должны вызывать сомнений», — говорится в публикации.

Власти Перу до этого решили отозвать своего посла в Венесуэле для консультаций в свете «очень серьезных официальных заявлений венесуэльских избирательных органов», сообщал глава МИД Хавьер Гонсалес Олаэчеа. Панама приостановила дипломатические отношения с Венесуэлой и отозвала дипломатов.

Выборы президента Венесуэлы прошли 28 июля. Ночью Национальный избирательный совет объявил, что Мадуро набрал 51,2% голосов после подсчета 80% голосов, а его основной конкурент — Эдмундо Гонсалес Уррутиа из «Демократической унитарной платформы» (PUD) — 44,2%. Позднее CNE и предвыборный штаб Мадуро назвали его победителем. В Венесуэле президента избирают на шесть лет; для Мадуро этот срок будет третьим.

Оппозиция не признала итоги выборов и назвала избранным президентом Уррутиа. «У нас есть 100% протоколов CNE, и эта информация подтверждает, что Эдмундо Гонсалес Уррутиа получил 70% голосов, а Николас Мадуро — 30%», — заявила лидер оппозиции Мария Корина Мачадо.

Сам Гонсалес обвинил организаторов выборов в нарушении правил голосования и заявил, что часть голосов не была учтена. Он пообещал продолжить борьбу, «пока воля народа Венесуэлы не будет уважена».

Министры иностранных дел Аргентины, Коста-Рики, Эквадора, Гватемалы, Панамы, Парагвая, Перу, Доминиканы и Уругвая до подведения итогов выбора выступили с совместным заявлением, в котором выразили обеспокоенность ходом электорального процесса в Венесуэле. Президент Аргентины Хавьер Милей подчеркнул, что его страна не признает победу Мадуро на президентских выборах. Президент Чили Габриэль Борич заявил, что Сантьяго не признает результаты выборов в Венесуэле до тех пор, пока их не подтвердят международные наблюдатели.

Президент России Владимир Путин поздравил Мадуро с переизбранием и назвал его «желанным гостем» в стране.