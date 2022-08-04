СК назвал короткое замыкание и нарушения при сварке среди версий пожара на складе Ozon

СК назвал версии пожара на складе Ozon в Подмосковье

Следствие называет в числе возможных версий пожара замыкание и нарушения при сварке, поджога среди них нет. Ozon оценивает ущерб от огня; во Всероссийском союзе страховщиков ранее назвали сумму 10 млрд руб.

Фото: СК РФ по Московской области

Следствие рассматривает несколько версий пожара на складе Ozon в подмосковной Истре, сообщает региональное управление Следственного комитета. В их числе — короткое замыкание, нарушение техники безопасности при сварочных работах и неосторожное обращение с другими источниками тепла.

Ранее источники ТАСС и «РИА Новости» в экстренных службах сообщали, что к пожару мог привести поджог. Глава городского округа Истра Татьяна Витушева называла возможной причиной несоблюдение техники безопасности.

Как передает СК, следователи провели более 30 допросов, изъяли серверы, системные блоки, документы, связанные с противопожарной безопасностью, и иные бумаги. Ведомство назначило судебно-медицинскую, пожарно-техническую, оценочную и компьютерно-техническую экспертизы.

В Ozon сообщили РБК, что пока оценивают точный размер ущерба, но существенных рисков для деятельности компании нет, вопрос о компенсации ущерба решается со страховыми компаниями. «Застрахованы товары на складе, оборудование: мезонины, стеллажные системы, сортеры, погрузчики — на общую сумму до 11 млрд руб. Также застрахована ответственность Ozon в случае причинения вреда жизни, здоровью и имуществу третьих лиц на 1 млрд руб.», — рассказали в компании.



Президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс сообщал, что предварительный ущерб можно оценить на сумму более 10 млрд руб.

Пожар на складе начался днем 3 августа, огонь распространился на площадь более 50 тыс. кв. м. К тушению привлекли вертолеты и поезд; на складе рухнула кровля. Пожар удалось ликвидировать к утру 4 августа.

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По данным МЧС, пострадали 11 человек, «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщило об одном погибшем. СК завел дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК).