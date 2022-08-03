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Площадь пожара на складе Ozon в Подмосковье увеличилась до 50 тыс. кв. м

Площадь возгорания выросла уже более чем в два раза, в результате пожара пострадали 11 человек, двое из них в больнице. По оценке страховщиков, ущерб Ozon составит 10 млрд руб., но склад и его содержимое застрахованы
Ozon OZON ₽1 205,5 +0,08% Купить

Фото:Денис Воронин / АГН «Москва» Фото:Александр Щербак / ТАСС Фото:МЧС РФ Фото:Сергей Морозов / ТАСС Фото:istrapod / VK Фото:РИА Новости Фото:Мария Мамчур / VK Фото:i.login / VK Фото:ekaterina.shutrova / VK

Площадь пожара на складе маркетплейса Ozon в городском округе Истра в Подмосковье составляет 50 тыс. кв. метров, сообщили РБК в пресс-службе МЧС.

«Для подачи большого объема огнетушащих веществ на удаленное расстояние задействована пожарно-наносная станция. Кроме того, приведен в готовность вертолет Ми-8 МЧС России. На месте пожара два вертолета Ка-32 совершили 20 сбросов воды, общим объемом 100 тонн», — рассказали в МЧС.

В ведомстве указали, что для координации действий по тушению пожара на место прибыли первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян и заместитель главы ведомства Илья Денисов. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил в Telegram, что на месте развернут оперативный штаб.

«Мы контролируем ситуацию, спасатели работают. Первая и главная задача была — вывести людей, чтобы не допустить жертв среди работников. Сейчас нам важно не дать распространиться огню», — сообщили РБК в управлении пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

Два вертолета Ка-32 направлены на тушение пожара на складе Ozon. Видео
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По предварительным данным, причиной возгорания стало несоблюдение техники безопасности, сообщила в Telegram-канале глава округа Татьяна Витушева.

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Сообщение о возгорании на складе в деревне Петровское возле Новорижского шоссе поступило в Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) в 12:33, указала Витушева. Пожару присвоили третий ранг сложности.

Из здания эвакуировали около тысячи сотрудников, однако 11 человек все равно пострадали, из них двое госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления МЧС.

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Здание и содержимое горящих складов OZON застраховано в страховых компаниях — членах Всероссийского союза страховщиков (ВСС) на сумму 17 млрд руб., сообщил РБК президент ВСС Игорь Юргенс. В том числе само здание застраховано на 6 млрд руб., содержимое склада — на 11 млрд руб.

«Очевидно, что это один из крупнейших убытков за последнее время, общий ущерб даже по предварительным данным можно оценить в сумму свыше 10 млрд руб., компании уже приступили к оценке и работе с клиентами», — прокомментировал Юргенс. Источник РБК указал, что склад застрахован в «Альфастрахование», содержимое помещений — в «Ингосстрахе».

В пресс-службе Ozon сообщили РБК, что вернут покупателям и продавцам деньги за товары, утраченные или поврежденные огнем.

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Лилия Пашкова, Маргарита Овсянникова Маргарита Овсянникова, Евгения Чернышова Евгения Чернышова
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