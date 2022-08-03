Экстренные службы сообщили о погибшем при пожаре на складе Ozon

Известно о 13 пострадавших. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что есть пропавшие

Фото: Александр Щербак / ТАСС

Местоположение двух человек, находившихся на загоревшемся складе Ozon в подмосковной Истре, пока не известно, сообщил губернатор Андрей Воробьев в эфире «России 24».

«Сведений о погибших нет. Есть пока два человека — не установлено их местонахождение. Пострадали 11 человек, двое обратились за помощью, остальным ничего не угрожает», — рассказал он.

Называть предполагаемую причину пожара он отказался, заявив, что это должны делать специалисты.

«РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы сообщает, что жертвой пожара стал один человек, 13 пострадали. У пострадавших в основном ожоги конечностей и дыхательных путей различной степени тяжести. Центр медицины катастроф подтвердил информацию об одном погибшем при пожаре на складе Ozon, еще один человек пропал без вести, передает «Москва 24».

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Сообщения о пожаре поступили в МЧС в 12:30 мск, через несколько часов площадь возгорания достигла 50 тыс. кв. м. К тушению пожара привлекли два вертолета и поезд.

Поджог рассматривается как единственная основная версия пожара на складе Ozon в Подмосковье, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на экстренные службы. Президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс сообщал, что предварительный ущерб от пожара можно оценить на сумму более 10 млрд руб.