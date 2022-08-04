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Пожар на складе Ozon ликвидировали спустя сутки

Первые сообщения о пожаре поступили накануне в 12:30, в течении нескольких часов площадь возгорания достигла 50 тыс. кв. м. Ликвидировать открытое горение удалось только на следующий день к 5:45 утра, сообщили в МЧС
Фото: Александр Щербак / ТАСС
Фото: Александр Щербак / ТАСС

Пожар на складе Ozon в Подмосковье полностью ликвидирован, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе МЧС.

«В 05:45 на месте пожара объявлена ликвидация открытого горения», — уточнили в ведомстве.

Сообщение о возгорании на складе Ozon в деревне Петровское возле Новорижского шоссе поступило в Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) в 12:33 мск, через несколько часов площадь возгорания достигла 50 тыс. кв. м. К тушению пожара привлекли два вертолета и поезд.

По предварительным данным, причиной возгорания стало несоблюдение техники безопасности, уточняла глава округа Татьяна Витушева. Пожару был присвоен третий ранг сложности.

Страховщики оценили ущерб Ozon от пожара на складе в 10 млрд руб.
Бизнес

По данным ТАСС и «РИА Новости», при пожаре погиб один человек. В МЧС ранее сообщали, что пострадали 11 человек, двоих в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу.

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Экстренные службы рассматривают поджог как основную версию пожара, указывало «РИА Новости». СК возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг. Всероссийский союз страховщиков (ВСС) оценивал потенциальный ущерб от пожара на складах Ozon в сумму свыше 10 млрд руб. Здание склада застраховано в «АльфаСтраховании» на 6 млрд руб., а содержимое — в «Ингосстрахе» на 11 млрд руб.

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Илья Фурсеев Илья Фурсеев
Пожар Ozon склад Подмосковье
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