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Пожар на складе Ozon в Подмосковье. Фоторепортаж
3 августа в округе Истра Московской области загорелся склад Ozon. Огонь распространялся на площадь около 50 тыс. кв. м, локализовать пожар пока не удалось. Что происходит вокруг горящего здания — в фоторепортаже РБК
3 августа около 12:30 на складе OZON в селе Петровское на Новорижском шоссе начался пожар
МЧС сообщило, что тушение пожара осложнено конструктивными особенностями здания и жаркой погодой. В здании обрушилась кровля, и из-за доступа кислорода возникли сильные конвективные потоки — пожар стал быстрее распространяться
По последним данным, площадь пожара составляет около 50 тыс. кв. м, в тушении задействовано не менее 30 единиц техники и около 100 человек
МЧС сообщило об 11 пострадавших. По последним данным, из них два человека госпитализированы, девять осмотрены на месте
На фото: горящий склад Ozon, снятый из самолета
«ВСС оценивает потенциальный ущерб от пожара на складах Ozon в сумму свыше 10 миллиардов рублей», – отметил глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.
Здание горящего склада застраховано в «АльфаСтраховании» на 6 млрд рублей, содержимое – в «Ингосстрахе» на 11 млрд рублей
После новости о пожаре, акции Ozon на торгах Московской биржи снижались на 3,82%
OZON на своей официальной странице в VK заявил, что пока не знает, какие заказы пострадали, а какие нет. Также компания пообещала проинформировать клиентов о статусе заказов, которые должны были быть отправлены со склада в Новой Риге, как только последствия пожара будут устранены.