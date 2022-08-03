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Пожар на складе Ozon в Подмосковье. Фоторепортаж

3 августа в округе Истра Московской области загорелся склад Ozon. Огонь распространялся на площадь около 50 тыс. кв. м, локализовать пожар пока не удалось. Что происходит вокруг горящего здания — в фоторепортаже РБК
Фото:Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
3 августа около 12:30 на складе OZON в селе Петровское на Новорижском шоссе начался пожар
Фото:Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
МЧС сообщило, что тушение пожара осложнено конструктивными особенностями здания и жаркой погодой. В здании обрушилась кровля, и из-за доступа кислорода возникли сильные конвективные потоки — пожар стал быстрее распространяться
Фото:Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
По последним данным, площадь пожара составляет около 50 тыс. кв. м, в тушении задействовано не менее 30 единиц техники и около 100 человек
Фото:Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
МЧС сообщило об 11 пострадавших. По последним данным, из них два человека госпитализированы, девять осмотрены на месте

 
Фото:istrapod / VK
Фото: istrapod / VK
На фото: горящий склад Ozon, снятый из самолета
Фото:Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»

«ВСС оценивает потенциальный ущерб от пожара на складах Ozon в сумму свыше 10 миллиардов рублей», – отметил глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.

Здание горящего склада застраховано в «АльфаСтраховании» на 6 млрд рублей, содержимое – в «Ингосстрахе» на 11 млрд рублей 

Фото:Максим Шеметов / Reuters
Фото: Максим Шеметов / Reuters
После новости о пожаре, акции Ozon на торгах Московской биржи снижались на 3,82%
Фото:МЧС РФ
Фото: МЧС РФ
По последним словам главы округа Истра Татьяны Витушевой, пожару присвоен третий ранг сложности (из пяти возможных – РБК)
Фото:Денис Воронин / АГН «Москва»
Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»
OZON на своей официальной странице в VK заявил, что пока не знает, какие заказы пострадали, а какие нет. Также компания пообещала проинформировать клиентов о статусе заказов, которые должны были быть отправлены со склада в Новой Риге, как только последствия пожара будут устранены.
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Теги
Дарья Букина Дарья Букина
мультимедиа пожар на складе пожары Ozon OZON
Материалы по теме
Площадь пожара на складе Ozon в Подмосковье увеличилась до 50 тыс. кв. м
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При пожаре на складе Ozon в Подмосковье пострадали 11 человек
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