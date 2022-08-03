Пожар на складе Ozon в Подмосковье. Фоторепортаж

3 августа в округе Истра Московской области загорелся склад Ozon. Огонь распространялся на площадь около 50 тыс. кв. м, локализовать пожар пока не удалось. Что происходит вокруг горящего здания — в фоторепортаже РБК