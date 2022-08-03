Страховщики оценили ущерб Ozon от пожара на складе в 10 млрд руб.

Во Всероссийском союзе страховщиков назвали этот размер ущерба одним из крупнейших за последнее время. При этом склад и его содержимое застрахованы на 17 млрд руб.

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Здание и содержимое горящих складов Ozon в городском округе Истра Подмосковья застраховано в страховых компаниях — членах Всероссийского союза страховщиков (ВСС) на сумму 17 млрд руб., сообщил РБК президент союза Игорь Юргенс.

«Очевидно, что это один из крупнейших убытков за последнее время, общий ущерб даже по предварительным данным можно оценить в сумму свыше 10 млрд руб., компании уже приступили к оценке и работе с клиентами», — отметил Юргенс.

Источник РБК на рынке страхования сообщил, что само здание застраховано в «АльфаСтраховании», а содержимое — в «Ингосстрахе». В пресс-службе «Альфастрахования» подтвердили, что здание застраховано на 6 млрд руб.

Склад расположен в деревне Петровское возле Новорижского шоссе. В МЧС указали, что сообщение о возгорании поступило в Единую дежурную диспетчерскую службу (ЕДДС) в 12:33. По последним данным, площадь пожара составляет 50 тыс. кв. м.

Из здания эвакуировали около тысячи сотрудников, однако 11 человек все равно пострадали, из них двое госпитализировали в состоянии средней степени тяжести, сообщили РБК в пресс-службе регионального управления МЧС.

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В тушении принимают участие около ста человек и 30 единиц техники, указывали в ведомстве. В частности, на месте работают два вертолета Ка-32, они совершили 20 сбросов воды общим объемом 100 т. В готовность приведет вертолет Ми-8.

К горящему складу прибыли первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян и заместитель главы ведомства Илья Денисов, добавили в пресс-службе.

«Для тушения пожара вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. Сейчас на месте происшествия работают более 150 человек и порядка 40 единиц техники», — сообщили РБК в пресс-службе МЧС России.

По предварительным данным, причиной возгорания стало несоблюдение техники безопасности, сообщала в Telegram-канале глава округа Татьяна Витушева. Этот распределительный центр Ozon запустил в ноябре 2021 года. На сайте Ozon Seller указано, что общая площадь склада превышает 75 тыс. кв. м.



В пресс-службе Ozon сообщили РБК, что вернут покупателям и продавцам деньги за товары, утраченные или поврежденные огнем.