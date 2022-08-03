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На горящем складе Ozon рухнула кровля

Местонахождение двух человек, пропавших во время пожара, пока так и не удалось установить
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

На горящем в Подмосковье складе Ozon рухнула кровля на площади 22 тыс. кв. метров, сообщили РБК в МЧС. Площадь пожара составляет 55 тыс. кв. м.

«Общая площадь пожара составила 55 тыс. кв. м, а площадь обрушения — 22 тыс. кв. м. Это кровля и часть стен», — сказали в МЧС.

Тушением пожара занимаются уже три вертолета, спасатели подключили к работе также пожарный поезд со станции Бекасово.

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Первый замглавы МЧС РФ Александр Чуприян в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что найти двух пропавших на пожаре человек пока так и не удалось. «Как в штабе мне заявили, что не могут определить судьбу двух человек. Наши дымозвенья прошли помещения, людей не обнаружили, но вы видите обрушения, может быть всякое», — сказал он.

По данным ТАСС и «РИА Новости», при пожаре погиб один человек. В МЧС ранее сообщали, что пострадали 11 человек, двоих в состоянии средней степени тяжести доставили в больницу.

Пожар на складе Ozon в Подмосковье. Фоторепортаж
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Экстренные службы рассматривают поджог как основную версию пожара. СК возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг. Всероссийский союз страховщиков (ВСС) оценивает потенциальный ущерб от пожара на складах Ozon в сумму свыше 10 млрд руб. Здание склада застраховано в «АльфаСтраховании» на 6 млрд руб., а содержимое — в «Ингосстрахе» на 11 млрд руб.

Теги
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