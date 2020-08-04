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Пандемия коронавируса ,  
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Потери от закрытия границ для иностранных туристов оценили в ₽500 млрд

В середине июня в интервью телеканалу РБК глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что по итогам первой половины 2020 года общие потери туристической отрасли составили около 1,5 трлн руб.
Фото: Matthias Balk / DPA / ТАСС
Фото: Matthias Balk / DPA / ТАСС

Потери России от закрытия границ для иностранных туристов из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 составили около 500 млрд руб. Об этом заявила в интервью газете «Аргументы и факты» глава Ростуризма Зарина Догузова.

«По итогам прошлого года туризм принес стране $10,9 млрд. Это сопоставимо с доходами от экспорта вооружений, ряда цветных металлов, леса. По нашим оценкам, потери составили около 500 млрд руб.», — сказала Догузова.

Въезд в Россию иностранцев и лиц без гражданства (за исключением дипломатов и некоторых других категорий) был запрещен с 18 марта. Первоначально срок запрета был установлен до 1 мая, однако затем запрет был продлен на неопределенный срок.

В апреле Ростуризм оценивал потери России от полной остановки въездного туризма в 300 млрд руб. в квартал.

Глава Ростуризма оценила сроки «наверстывания» потерь от пандемии
Бизнес
Фото: Алексей Зотов / ТАСС

В середине июня в интервью телеканалу РБК Догузова заявила, что по итогам первой половины 2020 года общие потери туристической отрасли составили около 1,5 трлн руб. При этом она отметила, что реальные потери могут даже превзойти эту оценку.

«Очень много будет зависеть от того, как мы сезон пройдем. Будет ли въезд — не будет. В принципе, скорее нет, чем да, но пока непонятно. То есть пока очень много непонятно, мы внутри страны сезон только-только запускаем», — пояснила Догузова.

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Во многих других странах также действуют правила, делающие въезд в них невозможным для большинства россиян. Так, например, для въезда в страны ЕС одной шенгенской визы россиянину сейчас недостаточно, необходимо наличие, к примеру, вида на жительство. 23 июля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что границы России для туристов из других стран будут открываться на основе принципа взаимности.

Кремль назвал принцип открытия границ России
Общество
Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

С 1 августа, в соответствии с решением главы правительства Михаила Мишустина, возобновилось авиасообщение с Великобританией, Турцией и Танзанией. В соответствии с распоряжением правительства от 24 июля туристам из этих стран также разрешен прилет в Россию. Позднее границы России распоряжением правительства были открыты также для туристов, прилетающих из Швейцарии, авиасообщение с которой возобновится с 15 августа. Кроме того, с 1 августа Россия открыла границу с Абхазией, а 4 августа Россию в список стран, для граждан которых разрешен въезд в страну, включила Черногория.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Ростуризм, коронавирус
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Глава Ростуризма оценила сроки «наверстывания» потерь от пандемии
Бизнес
Кремль назвал принцип открытия границ России
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