Потери от закрытия границ для иностранных туристов оценили в ₽500 млрд

В середине июня в интервью телеканалу РБК глава Ростуризма Зарина Догузова заявила, что по итогам первой половины 2020 года общие потери туристической отрасли составили около 1,5 трлн руб.

Фото: Matthias Balk / DPA / ТАСС

Потери России от закрытия границ для иностранных туристов из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 составили около 500 млрд руб. Об этом заявила в интервью газете «Аргументы и факты» глава Ростуризма Зарина Догузова.

«По итогам прошлого года туризм принес стране $10,9 млрд. Это сопоставимо с доходами от экспорта вооружений, ряда цветных металлов, леса. По нашим оценкам, потери составили около 500 млрд руб.», — сказала Догузова.

Въезд в Россию иностранцев и лиц без гражданства (за исключением дипломатов и некоторых других категорий) был запрещен с 18 марта. Первоначально срок запрета был установлен до 1 мая, однако затем запрет был продлен на неопределенный срок.

В апреле Ростуризм оценивал потери России от полной остановки въездного туризма в 300 млрд руб. в квартал.