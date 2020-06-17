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Пандемия коронавируса ,  
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Глава Ростуризма оценила сроки «наверстывания» потерь от пандемии

Глава Ростуризма Зарина Догузова предупредила, что оценка потерь отрасли в 1,5 трлн руб. — это лишь расчетная сумма. В реальности потери могут оказаться больше
Фото: Алексей Зотов / ТАСС
Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Потери, которые понесла из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, российская туристическая отрасль не удастся «наверстать» ранее конца следующего года. Об этом заявила в интервью телеканалу РБК глава Ростуризма Зарина Догузова. По итогам первой половины 2020 года она предварительно оценила потери турбизнеса в 1,5 трлн руб.

«Дай бог, к концу следующего года мы вот эти потери наверстаем. Это надо будет очень ускоренными темпами расти, принимать нестандартные решения, в том числе и с точки зрения въездного потока», — отметила она.

При этом глава Ростуризма предупредила, что оценка потерь отрасли в 1,5 трлн руб. — это лишь расчетная сумма, в реальности потери могут оказаться больше.

«Очень много будет зависеть от того, как мы сезон пройдем. Будет ли въезд — не будет. В принципе, скорее нет, чем да, но пока непонятно. То есть пока очень много непонятно, мы внутри страны сезон только-только запускаем», — пояснила Догузова.

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Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В качестве возможного «нестандартного решения», которое помогло бы наверстать потери, глава Ростуризма видит введение на весь 2021 год бесплатной электронной визы для иностранных туристов.

Говоря о возобновлении выездного туризма, Догузова заверила, что власти России не планируют ограничивать выезд россиян за границу после завершения пандемии COVID-19. При этом она отметила, что до устранения угрозы распространения инфекции и власти других стран не готовы открыть свои границы для россиян. В частности, официального заявления о готовности принять российских туристов в июле, по словам Догузовой, пока не сделала даже Турция, считающаяся традиционным летним направлением для отдыхающих из России.

«Даже если бы мы вот прямо сейчас были готовы отправлять [туристов] и это было бы возможно, то турки на данный момент не готовы принимать пока туристов. Дальше будем следить за развитием ситуации», — сказала глава Ростуризма.

В середине апреля Догузова направила вице-премьеру Дмитрию Чернышенко (курирует в правительстве вопросы туризма) письмо, в котором предупредила, что к концу первого полугодия совокупный объем недополученных российским турбизнесом доходов составит около 1,5 трлн руб.

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Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В письме отмечалось, что возвращение к докризисному уровню может занять более трех лет, а удар особо тяжело скажется на микро- и малом бизнесе в деревнях и поселках, где турбизнес зачастую является едва ли не единственным работодателем.

В конце февраля Ассоциация туроператоров (АТОР) предупреждала об угрозе коллапса на туристическом рынке, который может создать «угрозу сильнейшей социальной напряженности в стране из-за потери отдыха, лишения рабочих мест и других негативных последствий».

Авторы: Евгений Калюков, Илья Доронов
Теги: Ростуризм, туризм, коронавирус
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