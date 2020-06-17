Глава Ростуризма оценила сроки «наверстывания» потерь от пандемии

Глава Ростуризма Зарина Догузова предупредила, что оценка потерь отрасли в 1,5 трлн руб. — это лишь расчетная сумма. В реальности потери могут оказаться больше

Фото: Алексей Зотов / ТАСС

Потери, которые понесла из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, российская туристическая отрасль не удастся «наверстать» ранее конца следующего года. Об этом заявила в интервью телеканалу РБК глава Ростуризма Зарина Догузова. По итогам первой половины 2020 года она предварительно оценила потери турбизнеса в 1,5 трлн руб.

«Дай бог, к концу следующего года мы вот эти потери наверстаем. Это надо будет очень ускоренными темпами расти, принимать нестандартные решения, в том числе и с точки зрения въездного потока», — отметила она.

При этом глава Ростуризма предупредила, что оценка потерь отрасли в 1,5 трлн руб. — это лишь расчетная сумма, в реальности потери могут оказаться больше.

«Очень много будет зависеть от того, как мы сезон пройдем. Будет ли въезд — не будет. В принципе, скорее нет, чем да, но пока непонятно. То есть пока очень много непонятно, мы внутри страны сезон только-только запускаем», — пояснила Догузова.