Правозащитники сообщили об 1 тыс. задержанных на акции в Москве

Правозащитники сообщили об 1 тыс. задержанных на акции в Москве

Число задержанных на несогласованной акции в центре Москвы, по последним данным «ОВД-Инфо», составляет 1001. Полиция подтверждает задержание только 600 человек

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Правозащитный портал «ОВД-Инфо» сообщил, что число задержанных на несогласованной акции в Москве, которая прошла накануне, достигло 1001 человек.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве РБК не подтвердили эту информацию, повторив озвученные накануне данные, что задержаны 600 человек.

Акция «Вернем себе право на выборы» в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых Мосгоризбирком отказался допустить на выборы из-за нарушений при сборе подписей, прошла в Москве 3 августа. Еще до начала акции была задержана юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, которую Мосгоризбирком также отказался зарегистрировать кандидатом. Позднее стало известно, что ее оштрафовали на 300 тыс. руб. за повторное нарушение правил проведения митинга.

Численность участников несогласованного мероприятия полиция оценила в 1,5 тыс. человек. По данным московских властей, во время акции скорая помощь выезжала по вызову 12 раз, среди пострадавших — боец Росгвардии.