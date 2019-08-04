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Правозащитники сообщили об 1 тыс. задержанных на акции в Москве
Число задержанных на несогласованной акции в центре Москвы, по последним данным «ОВД-Инфо», составляет 1001. Полиция подтверждает задержание только 600 человек
Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Правозащитный портал «ОВД-Инфо» сообщил, что число задержанных на несогласованной акции в Москве, которая прошла накануне, достигло 1001 человек.

В пресс-службе ГУ МВД России по Москве РБК не подтвердили эту информацию, повторив озвученные накануне данные, что задержаны 600 человек.

Фотогалерея 
Акция в центре Москвы. Фоторепортаж

Акция «Вернем себе право на выборы» в поддержку кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых Мосгоризбирком отказался допустить на выборы из-за нарушений при сборе подписей, прошла в Москве 3 августа. Еще до начала акции была задержана юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, которую Мосгоризбирком также отказался зарегистрировать кандидатом. Позднее стало известно, что ее оштрафовали на 300 тыс. руб. за повторное нарушение правил проведения митинга.

Численность участников несогласованного мероприятия полиция оценила в 1,5 тыс. человек. По данным московских властей, во время акции скорая помощь выезжала по вызову 12 раз, среди пострадавших — боец Росгвардии.

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Власти назвали число пострадавших на акции оппозиции в Москве

Предыдущая не согласованная с властями акция в поддержку незарегистрированных кандидатов прошла 27 июля. Тогда, по различным данным, были задержаны от 1074 до 1373 человек. Следственный комитет завел дело о массовых беспорядках, а также три дела о применении насилия в отношении полицейских.

Авторы: Юлия Выродова, Дмитрий Алексеев
Теги: задержание, Полиция, правозащитники
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