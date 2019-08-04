Власти назвали число пострадавших на акции оппозиции в Москве

Скорая 12 раз выезжала для оказания помощи пострадавшим в ходе несогласованного митинга в Москве. Пятерых пострадавших госпитализировали

Фото: MAXIM SHIPENKOV / ТАСС

Машины скорой помощи 12 раз выезжали по вызовам во время несогласованной акции протеста, которая прошла в минувшую субботу, 3 августа, в центре Москвы. Об этом РБК сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.

«Среди пострадавших один сотрудник правоохранительных органов. У него наиболее серьезная травма — вывих плеча. У остальных повреждения легкие, и состояние их удовлетворительное», — рассказали в департаменте.

Пятерых пострадавших госпитализировали в городские больницы. К настоящему времени только один из них остается в медицинском учреждении, его состояние «не вызывает никаких тревог». В скором времени его выпишут, уточнили в депздраве.