Росгвардия сообщила о госпитализации бойца из-за травмы на акции в Москве

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 65,27 +0,92 EUR Бирж. 72,48 +1,14 Brent 62,13 -4,71% USD Нал. 65,72 64,45 EUR Нал. 73,05 71,79 USD ЦБ 64,64 +0,81 EUR ЦБ 71,71 +1,24 EUR/USD 1,1105 +0,0018 BTC/USD Бирж. 10 805,00 +286,00 IMOEX 2 674,90 -2,00% RTSI 1 293,19 -3,95% DJIA 26 485,01 -0,37% Nasdaq 8 004,07 -1,32%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Золото $1 545 (+6,53%) прогноз Альпари к 01.11.19
BAT $40 (+6,24%) прогноз Barclays Capital к 12.11.19
Доллар/Рубль ₽68,1 (+4,33%) прогноз Citigroup к 31.03.20
Ростелеком ₽82 (-0,36%) прогноз Атон к 02.08.20
BRENT $55 (-11,48%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Золото $1 545 (+6,53%) прогноз Альпари к 01.11.19
BAT $40 (+6,24%) прогноз Barclays Capital к 12.11.19
Доллар/Рубль ₽68,1 (+4,33%) прогноз Citigroup к 31.03.20
Ростелеком ₽82 (-0,36%) прогноз Атон к 02.08.20
BRENT $55 (-11,48%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 3 августа
USD ЦБ: 64,64 (+0,81) Quote, 02 авг, 13:00
Курс евро на 3 августа
EUR ЦБ: 71,71 (+1,24) Quote, 02 авг, 13:00
Силуанов заявил о способности России быстро адаптироваться к санкциям Экономика, 19:46 «Ногу свело!» отказалась от участия в столичном фестивале в день акции Общество, 19:29 Росгвардия сообщила о госпитализации бойца из-за травмы на акции в Москве Общество, 19:04 Чемпионат России по футболу. «Спартак» — «Динамо». Онлайн Спорт, 19:00 Финляндия выразила сожаление после захода военного корабля в воды России Общество, 18:35 «Локомотив» в добавленное время вырвал победу у «Крыльев Советов» Спорт, 18:34 Пентагон после разрыва ДРСМД выступил за размещение ракет в Азии Политика, 18:09 Высланный из Эстонии гражданин России оказался футболистом Спорт, 18:05 МВД сообщило о 600 задержанных на акции в Москве Общество, 18:05 Муниципального депутата Янкаускаса задержали на выходе из спецприемника Общество, 17:55 ЦИК Украины подвела итоги голосования на выборах в Верховную раду Политика, 17:51 Главу комиссии СПЧ задержали на протестной акции в Москве Общество, 17:29 Нескольких журналистов задержали на акции в центре Москвы Общество, 17:27 Макс Ферстаппен впервые в карьере выиграл квалификацию в «Формуле-1» Спорт, 17:21
Общество ,  
0 
Росгвардия сообщила о госпитализации бойца из-за травмы на акции в Москве

Сотрудник Росгвардии получил травму на Пушкинской площади в ходе несогласованной протестной акции в Москве и был госпитализирован. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Травму бойцу нанес один из участников митинга, который ему оказал «активное сопротивление» в процессе «обеспечения общественного порядка». Отмечается, что подозреваемый задержан.

Политика
Несогласованная акция в центре Москвы. Главное

3 августа в центре Москвы проходит несанкционированная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. По данным МВД и правозащитников, задержаны 600 человек. Полицейские оценили количество участников в 1,5 тыс. человек.

После аналогичной протестной акции в Москве 27 июля было заведено уголовное дело о массовых беспорядках, в рамках которого были задержаны шесть человек. Некоторым фигурантам также вменяется уголовная статья о применении насилия в отношении представителя власти. В частности, один из них якобы коснулся шлема сотрудника ОМОНа, а другой кинул в сотрудника органов правопорядка пластиковую бутылку.

Теги: Росгвардия, госпитализация, несанкционированная акция
Материалы по теме
МВД сообщило о 600 задержанных на акции в Москве
Общество
СМИ узнали о новых делах о нападениях на росгвардейцев на акции в Москве
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter