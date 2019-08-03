Росгвардия сообщила о госпитализации бойца из-за травмы на акции в Москве

Сотрудник Росгвардии получил травму на Пушкинской площади в ходе несогласованной протестной акции в Москве и был госпитализирован. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Травму бойцу нанес один из участников митинга, который ему оказал «активное сопротивление» в процессе «обеспечения общественного порядка». Отмечается, что подозреваемый задержан.

3 августа в центре Москвы проходит несанкционированная акция в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. По данным МВД и правозащитников, задержаны 600 человек. Полицейские оценили количество участников в 1,5 тыс. человек.

После аналогичной протестной акции в Москве 27 июля было заведено уголовное дело о массовых беспорядках, в рамках которого были задержаны шесть человек. Некоторым фигурантам также вменяется уголовная статья о применении насилия в отношении представителя власти. В частности, один из них якобы коснулся шлема сотрудника ОМОНа, а другой кинул в сотрудника органов правопорядка пластиковую бутылку.