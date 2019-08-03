МВД сообщило о 600 задержанных на акции в Москве

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 65,27 +0,92 EUR Бирж. 72,48 +1,14 Brent 62,13 -4,71% USD Нал. 65,74 64,46 EUR Нал. 73,06 71,81 USD ЦБ 64,64 +0,81 EUR ЦБ 71,71 +1,24 EUR/USD 1,1105 +0,0018 BTC/USD Бирж. 10 743,00 +224,00 IMOEX 2 674,90 -2,00% RTSI 1 293,19 -3,95% DJIA 26 485,01 -0,37% Nasdaq 8 004,07 -1,32%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Здоровье
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Золото $1 545 (+6,53%) прогноз Альпари к 01.11.19
BAT $40 (+6,24%) прогноз Barclays Capital к 12.11.19
Доллар/Рубль ₽68,1 (+4,33%) прогноз Citigroup к 31.03.20
Ростелеком ₽82 (-0,36%) прогноз Атон к 02.08.20
BRENT $55 (-11,48%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Золото $1 545 (+6,53%) прогноз Альпари к 01.11.19
BAT $40 (+6,24%) прогноз Barclays Capital к 12.11.19
Доллар/Рубль ₽68,1 (+4,33%) прогноз Citigroup к 31.03.20
Ростелеком ₽82 (-0,36%) прогноз Атон к 02.08.20
BRENT $55 (-11,48%) прогноз Промсвязьбанк к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 3 августа
USD ЦБ: 64,64 (+0,81) Quote, 02 авг, 13:00
Курс евро на 3 августа
EUR ЦБ: 71,71 (+1,24) Quote, 02 авг, 13:00
Чемпионат России по футболу. «Спартак» — «Динамо». Онлайн Спорт, 19:00 Финляндия выразила сожаление после захода военного корабля в воды России Общество, 18:35 «Локомотив» в добавленное время вырвал победу у «Крыльев Советов» Спорт, 18:34 Пентагон после разрыва ДРСМД выступил за размещение ракет в Азии Политика, 18:09 Высланный из Эстонии гражданин России оказался футболистом Спорт, 18:05 МВД сообщило о 600 задержанных на акции в Москве Общество, 18:05 Муниципального депутата Янкаускаса задержали на выходе из спецприемника Общество, 17:55 ЦИК Украины подвела итоги голосования на выборах в Верховную раду Политика, 17:51 Главу комиссии СПЧ задержали на протестной акции в Москве Общество, 17:29 Нескольких журналистов задержали на акции в центре Москвы Общество, 17:27 Макс Ферстаппен впервые в карьере выиграл квалификацию в «Формуле-1» Спорт, 17:21 Мэрия сообщила о 90 тыс. человек на фестивале в день акции в Москве Общество, 17:12 Полиция оцепила Трубную площадь из-за акции протеста в Москве Общество, 16:55 «Пари Сен-Жермен» восьмой раз подряд выиграл Суперкубок Франции Спорт, 16:33
Общество ,  
0 
МВД сообщило о 600 задержанных на акции в Москве
К шести вечера данные полиции о числе задержанных на несогласованной акции в Москве совпадали c данными правозащитников, спустя 40 минут правозащитный портал «ОВД-Инфо» сообщил уже о 685 задержанных
Фото: Владимир Дергачев / РБК

На акции оппозиции в Москве задержаны около 600 человек, сообщает ГУ МВД Москвы. Численность участников полиция оценила в 1,5 тыс. человек. Правозащитный проект «ОВД-Инфо» сообщил о 685 задержанных на 18:40 мск.

Политика
Несогласованная акция в центре Москвы. Главное

Около шести вечера в центре Москвы пошел сильный дождь и протестующие стали расходиться, сообщил корреспондент РБК.

Полиция массово задерживала людей на Пушкинской и Трубной площадях, а также в районе Петровского, Рождественского и Страстного бульваров. В один момент ОМОН оцепил Трубную площадь, не выпуская людей за пределы живого щита. Среди тех, кого задерживали правоохранители, были случайные прохожие, сообщали корреспонденты РБК.

Акция «Вернем себе право на выборы» 3 августа посвящена поддержке кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых Мосгоризбирком отказался допустить на выборы из-за нарушений при сборе подписей. Более десяти независимых кандидатов получили отказ, после чего решили добиваться пересмотра этого решения.

Акции в их поддержку (согласованные и несогласованные) проходят в Москве с середины июля. 27 июля, во время несогласованного московской мэрией мероприятия, были задержаны более 1 тыс. человек.

Автор: Наталья Демченко
Теги: акция, задержания
Материалы по теме
Главу комиссии СПЧ задержали на протестной акции в Москве
Общество
Правозащитники сообщили о 311 задержанных на акции в Москве
Общество
Нескольких журналистов задержали на акции в центре Москвы
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter