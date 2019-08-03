МВД сообщило о 600 задержанных на акции в Москве

МВД сообщило о 600 задержанных на акции в Москве

К шести вечера данные полиции о числе задержанных на несогласованной акции в Москве совпадали c данными правозащитников, спустя 40 минут правозащитный портал «ОВД-Инфо» сообщил уже о 685 задержанных

Фото: Владимир Дергачев / РБК

На акции оппозиции в Москве задержаны около 600 человек, сообщает ГУ МВД Москвы. Численность участников полиция оценила в 1,5 тыс. человек. Правозащитный проект «ОВД-Инфо» сообщил о 685 задержанных на 18:40 мск.

Около шести вечера в центре Москвы пошел сильный дождь и протестующие стали расходиться, сообщил корреспондент РБК.

Полиция массово задерживала людей на Пушкинской и Трубной площадях, а также в районе Петровского, Рождественского и Страстного бульваров. В один момент ОМОН оцепил Трубную площадь, не выпуская людей за пределы живого щита. Среди тех, кого задерживали правоохранители, были случайные прохожие, сообщали корреспонденты РБК.

Акция «Вернем себе право на выборы» 3 августа посвящена поддержке кандидатов в депутаты Мосгордумы, которых Мосгоризбирком отказался допустить на выборы из-за нарушений при сборе подписей. Более десяти независимых кандидатов получили отказ, после чего решили добиваться пересмотра этого решения.