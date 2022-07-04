Белгородский митрополит призвал к миру после обстрела Белгорода

После обстрела Белгорода со стороны ВС Украины, в результате которого погибли четыре человека, митрополит Иоанн призвал к молитве о прекращении кровопролития

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн (Фото: Белгородская и Старооскольская епархия)

Митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн призвал к миру, после того как ночью 3 июля в Белгороде в результате обстрела со стороны Украины погибли четыре человека. Его обращение опубликовано на сайте Белгородской митрополии.

«Мы призываем к сугубой молитве об упокоении усопших и о выздоровлении пострадавших, о прекращении кровопролития, которое происходит на украинской земле, но сегодня пришло и в наши дома», — говорится в сообщении.

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Он напомнил, что ракеты ВС Украины в ночь на 3 июля поразили в жилых кварталах спящих белгородцев, а среди погибших были жители Харьковской области, «которые приехали, чтобы укрыться от войны в мирном Белгороде».

В ночь на 3 июля глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о «серии громких звуков» в Белгороде. Позже Минобороны сообщило, что Украина нанесла «преднамеренный удар» ракетами «Точка-У» с кассетными боеприпасами по жилым кварталам Белгорода.

В результате погибли четыре человека — один россиянин и трое граждан Украины, пострадали четверо, включая 10-летнего ребенка. Врачи диагностировали у мальчика сотрясение мозга и контузию глазных яблок, но заверили, что угрозы потери зрения нет. Родные погибших получат по 3 млн руб., раненые — по 500 тыс. руб.

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Мэр Белгорода Антон Иванов сообщил, что в городе 72 дома получили повреждения в результате обстрела.

По данному факту СК России возбудил дела по статьям об убийстве двух и более лиц, совершенном группой лиц общеопасным способом, и покушении на это правонарушение (п. «а», «е», «ж» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30 УК). Эта статья предусматривает пожизненное лишение свободы.

Ранее, 25 июня, в Белгородской области продлили действие желтого уровня террористической опасности до 9 июля. Тогда Гладков поблагодарил правоохранительные органы за работу и призвал жителей быть бдительными.

Власти приграничных регионов не раз сообщали об атаках со стороны Украины. В апреле в результате удара двух украинских вертолетов загорелась нефтебаза в Белгороде. Тогда никто не пострадал, на тушение ушли сутки. В конце мая Гладков сообщал об обстреле села Журавлевка, в результате которого погибла женщина.

В день начала российской военной операции на Украине патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал стороны сделать все, чтобы избежать жертв среди мирных жителей. Позднее в своем пасхальном обращении патриарх также призвал молиться за торжество мира, в то время когда «в сердцах многих людей поселилась ненависть».

В начале мая патриарх Кирилл призвал верующих молиться о том, чтобы не произошло новой мировой войны. Он отметил, что сейчас складывается «непростая обстановка» в Европе и «вокруг нашей страны». Поэтому верующие должны просить Господа, чтобы он «оградил ее от врагов внешних и, добавлю, внутренних».