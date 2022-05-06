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Патриарх Кирилл призвал верующих молиться, чтобы не было мировой войны

В день память Георгия Победоносца глава РПЦ патриарх Кирилл призвал верующих молиться о том, чтобы не было новой мировой войны. Он также предложил просить Господа, чтобы он оградил Россию от врагов внешних и внутренних
Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС
Фото: Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал верующих молиться о том, чтобы не произошло новой мировой войны. Об этом глава Русской православной церкви заявил во время проповеди после литургии в храме Христа Спасителя в день памяти великомученика Георгия Победоносца. Текст проповеди Кирилла опубликован на сайте патриархии.

«Слава Богу, что глобальной войны до сих пор не было, и будем молиться, чтобы ее не было впредь», — сказал патриарх.

По его словам, сейчас складывается «непростая обстановка» в Европе и «вокруг нашей страны». Поэтому верующие должны просить Господа, чтобы он «оградил ее от врагов внешних и, добавлю, внутренних».

«Мы должны сознавать, что проходим через тяжелый, опасный и в каком-то смысле судьбоносный период нашей истории. И будем обращать молитву к святому Георгию Победоносцу, ко всем святым, в земле русской просиявшим, чтобы сохранилась наша страна свободной, независимой в полном смысле этого слова от всяких мировых центров власти, потому что только так и может существовать великая православная страна, с большим количеством также благочестивого исламского населения, доказавшего жизнью своей и жертвами своими верность России», — сказал глава РПЦ.

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Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о начале специальной военной операции на Украине. Он подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, а целями действий России являются защита жителей Донбасса от «геноцида со стороны киевских властей», а также «демилитаризация» и «денацификация» страны. Украина в ответ разорвала дипломатические отношения с Россией, ввела военное положение и объявила о всеобщей мобилизации. Запад в ответ на решение России ввел в отношении нее масштабные санкции.

В начале мая агентство AFP и газета The New York Times сообщили, что Еврокомиссия также планирует ввести санкции против патриарха Кирилла. Мера готовится в рамках шестого пакета санкций.

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Включить в санкционный список главу РПЦ предложила Литва. По словам главы литовского МИДа Габриэлюса Ландсбергиса, патриарх занимается «не пастырской заботой, а губит души, если попытаться найти какой‑то духовный термин, описывающий его высказывания». Глава отдела Владимир Легойда заявил на это «Интерфаксу», что «введение санкций против религиозных лидеров — это нонсенс, отказ от здравого смысла».

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Политика
Патриарх Кирилл

В день начала российской военной операции на Украине патриарх Кирилл призвал стороны сделать все, чтобы избежать жертв среди мирных жителей, а также заявил, что у русских и украинцев общая многовековая история, восходящая к крещению Руси князем Владимиром. По его словам, он верит, что это поможет устранить разногласия, приведшие к конфликту.

Позднее он заявил, что народы России и Украины — «практически единый народ», который пытаются разделить враждебные «внешние силы». Он также отмечал, что вокруг событий на Украине распространяется «много лжи» и фейков, которые используются, для того чтобы посеять рознь между россиянами и украинцами.

Позднее Кирилл призывал общество «сплотиться вокруг власти», чтобы достичь солидарности и суметь отразить внешних и внутренних врагов, и заявил, что настроенные против России силы пытаются оторвать от народа церковь. Также глава РПЦ призывал молиться о том, чтобы «народы, живущие на землях исторической Руси, всегда опознавали друг в друге братьев и сестер», и о том, чтобы «меч одного брата никогда не поднимался на другого». В своем пасхальном обращении патриарх также призвал молиться о мире.

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Наталья Демченко Наталья Демченко
патриарх Кирилл мировая война Военная операция на Украине
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