Белгородская область продлила действие режима террористической опасности

Власти Белгородской области продлили действие «желтого» уровня террористической опасности до 9 июля, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Ранее власти Курской и Брянской областей продлили действие этого режима до 8 июля.

«Вчера завершился очередной этап «желтого» уровня террористической опасности. Принял решение и продлил его еще до 9 июля», — сообщил Гладков. Он поблагодарил правоохранительные органы за работу и призвал жителей быть бдительными.

Накануне, 24 июня, аналогичный режим на территории своих регионов продлили губернатор Курской области Роман Старовойт и губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Режим также действует в отдельных районах Крыма (в Армянске, Джанкое, Керчи, Красноперекопске, Джанкойском и Красноперекопском районах), его срок истекает 25 июня, власти республики пока не сообщали о его продлении или прекращении.

Всего существует три уровня террористической опасности: повышенный (синий), высокий (желтый) и критический (красный). В граничащих с Украиной регионах высокий уровень опасности начали вводить в апреле. Как указывал Старовойт, причиной такого решения являются «возможные провокации со стороны украинских националистов».

По закону такой режим может вводиться не более чем на две недели, поэтому власти регионов регулярно заявляли о его продлении. Ранее о желтом уровне опасности, помимо указанных регионов, также объявляла Воронежская область (в приграничных районах), но в конце мая она отменила его.