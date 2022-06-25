Белгородская область продлила действие режима террористической опасности

Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Инвестиции
Тренды
РБК+
Pro
Газета
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 25 июня
EUR ЦБ: 55,96 (-0,02) Инвестиции, 24 июн, 16:01
Курс доллара на 25 июня
USD ЦБ: 53,32 (-0,03) Инвестиции, 24 июн, 16:01
АТОР сообщил о приостановке приема документов на визы в Грецию у россиян Политика, 08:18
Китай выразил протест США из-за военного самолета над Тайванским проливом Политика, 08:12
Минобороны Украины назвало нерешенный вопрос в поставках оружия с Запада Политика, 07:58
МВД выступило против лишения гражданства за незаконный оборот алкоголя Общество, 07:30
Белгородская область продлила действие режима террористической опасности Политика, 07:11
В ДНР оценили сроки восстановления Мариуполя Политика, 06:51
Ростовский губернатор назвал число беженцев, прибывших в регион с февраля Политика, 06:42
В ПФР напомнили, кому положена доплата к страховой пенсии Общество, 05:52
США и еще четыре страны создали организацию тихоокеанского партнерства Политика, 05:34
В США увидели риск всплеска насилия против судей после решения об абортах Общество, 05:25
Адвокат сообщил о переносе процесса по делу о краже имущества у Чубайса Общество, 04:44
В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за жары Город, 04:10
Конгресс США одобрил ужесточение контроля над огнестрельным оружием Общество, 04:04
ВОЗ сообщила о 920 случаях гепатита неизвестного происхождения у детей Общество, 03:48

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Политика ,  

Белгородская область продлила действие режима террористической опасности

Власти Белгородской области продлили действие «желтого» уровня террористической опасности до 9 июля, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Ранее власти Курской и Брянской областей продлили действие этого режима до 8 июля.

«Вчера завершился очередной этап «желтого» уровня террористической опасности. Принял решение и продлил его еще до 9 июля», — сообщил Гладков. Он поблагодарил правоохранительные органы за работу и призвал жителей быть бдительными.

Накануне, 24 июня, аналогичный режим на территории своих регионов продлили губернатор Курской области Роман Старовойт и губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Режим также действует в отдельных районах Крыма (в Армянске, Джанкое, Керчи, Красноперекопске, Джанкойском и Красноперекопском районах), его срок истекает 25 июня, власти республики пока не сообщали о его продлении или прекращении.

Какие приграничные пункты попали под обстрел со стороны Украины. Карта
Политика

Всего существует три уровня террористической опасности: повышенный (синий), высокий (желтый) и критический (красный). В граничащих с Украиной регионах высокий уровень опасности начали вводить в апреле. Как указывал Старовойт, причиной такого решения являются «возможные провокации со стороны украинских националистов».

По закону такой режим может вводиться не более чем на две недели, поэтому власти регионов регулярно заявляли о его продлении. Ранее о желтом уровне опасности, помимо указанных регионов, также объявляла Воронежская область (в приграничных районах), но в конце мая она отменила его.

Читайте на РБК Pro
Pro
Что надо учесть компании, создавая корпоративный суперапп для сотрудников
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Хватит захламлять склад: выстраиваем систему закупок за шесть шагов
Инструкции
Pro
Фото: Ralph Orlowski / Getty Images Эмоциональный голод: что это такое и как он приводит к перееданию
Статьи
Pro
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК Капитализм в России построить не удалось. Какой моделью его заменить
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Microsoft или Netflix: кто станет лидером на рынке гейминга. Дайджест
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Вас здесь знать не знают: как компании выстроить репутацию в новой стране
Инструкции
Pro
Фото: Michael Cohen / Getty Images for The New York Times Дожить до 120 лет: зачем сооснователь PayPal принимает гормон роста
Статьи
Pro
Цены на жилье падают по всему миру. Повторится ли кризис 2008 года
Статьи
Теги
Белгородская область Курская область Брянская область Крым терроризм

Инвестируйте выгодно
с банком «Ренессанс Кредит»

Обслуживание и комиссия за сделки 0 ₽
Управляйте онлайн 24/7
Профессиональная аналитика
Открыть брокерский счет
КБ «Ренессанс Кредит» (ООО). Лицензия на осуществление брокерской деятельности № 045-14081-100000 от 05.11.2019 г.
Материалы по теме
Военная операция на Украине. Главное
Политика
Семьи пропавших при обстреле буровой платформы в Крыму получат ₽6,5 млн
Общество
Из-за обстрела в Брянской области была повреждена электроподстанция
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter