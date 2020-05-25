В ВОЗ приостановили испытания препарата от малярии против коронавируса

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила испытания гидроксихлорохина против коронавируса, так как появились данные о повышенном риске смертности из-за этого препарата. Об этом сообщил глава организации Тедрос Адханом Гебрейесус.

Исполнительная группа тестов, включающая представителей десяти стран, временно остановила испытания препарата, пока другая группа будет оценивать данные о его безопасности, сказал он.

Гебрейесус рассказал, что 22 мая в журнале Lancet было опубликовано исследование по гидроксихлорохину и хлорохину, в котором рассматривалось влияние препаратов на госпитализированных пациентов с коронавирусом. Авторы отметили, что среди заболевших, принимавших эти препараты или смесь с ними, был более высокий уровень смертности.

Исполнительная группа решила проверить все имеющиеся данные о лекарствах, «чтобы адекватно оценить потенциальную пользу и вред от этого препарата», сообщил глава ВОЗ.

«Я хотел бы повторить, что эти препараты считаются в целом безопасными для применения у пациентов с аутоиммунными заболеваниями или малярией», — заявил Гебрейесус.

Гидроксихлорохин является препаратом против малярии. В середине мая президент США Дональд Трамп заявил, что принимает по одной таблетке в день этого лекарства в качестве профилактики против коронавируса. Он отмечал, что слышал об этом препарате много хорошего. Президент сообщил, что начал принимать это лекарство после того, как в Белом доме обнаружили двух заболевших.