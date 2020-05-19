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Пандемия коронавируса ,  
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Трамп заявил об использовании лекарства против малярии для профилактики

Президент США Дональд Трамп заявил, что он принимает лекарство от малярии — гидроксихлорохин — для профилактики коронавируса. Об этом сообщает Reuters.

По словам президента, он принимает этот препарат полторы недели по одной таблетке в день. Трамп отметил, что посоветовался по поводу этого лекарства с врачом, и тот одобрил его решение принимать таблетки. Глава государства заявил, что слышал много хорошего об этом препарате.

Американский лидер сообщил, что каждые несколько дней он сдает тесты на коронавирус и пока все они были отрицательными. Трамп добавил, что у него нет симптомов заболевания.

Reuters узнал о лоббировании Трампом непроверенного лекарства от вируса
Общество
Фото: Craig Lassig / Reuters

В начале апреля агентство Reuters со ссылкой на источники писало, что Трамп оказывал давление на санитарные власти США, чтобы они допустили на рынок препарат от малярии в качестве лекарства от COVID-19, хотя этот препарат соответствующим образом не протестировали.

Агентство сообщало, что впоследствии появились рекомендации от властей, в которых говорилось, что врачи могут выписывать это лекарство. По данным Reuters, информация в руководстве основывалась на единичных случаях, а не на экспертных оценках исследователей.

В середине мая глава ФМБА Вероника Скворцова рассказала, что к концу первой недели использования противомалярийного препарата «Мефлохин» для лечения коронавируса 70% пациентов выздоравливают, однако у 26% проявляются побочные эффекты от лекарства. Она отметила, что у некоторых заболевших препарат может вызвать нарушение сна.

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Источник: JHU
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Теги: Дональд Трамп, США, лекарство, коронавирус
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