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Пандемия коронавируса ,  
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ВОЗ прекратила испытания противомалярийного препарата для борьбы с COVID

Организация решила снять гидроксихлорохин с испытаний после того, как эксперты установили, что он может иметь опасные побочные эффекты, в том числе вызвать проблемы с сердцем
Фото: George Frey / Reuters
Фото: George Frey / Reuters

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) приостановила испытания противомалярийного препарата гидроксихлорохина в качестве лекарства для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом на брифинге сообщила эксперт ВОЗ Анна Мария Рестрепо, передает CNBC.

Такое решение было принято после того, как эксперты пришли к выводу, что препарат может вызвать проблемы с сердцем у некоторых пациентов.

Как отмечает Bloomberg, в начале этой недели Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США отозвало разрешение на использование в экстренных случаях гидроксихлорохина и хлорохина, родственного противомалярийного препарата, после того как эксперты установили, что они могут иметь опасные побочные эффекты.

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В марте ВОЗ и ее партнеры инициировали международное клиническое исследование Solidarity с целью найти эффективное лекарственное средство для лечения COVID-19. В список испытываемых препаратов вошел гидроксихлорин. Однако в мае исполнительная группа клинического исследования приостановила испытания препарата из-за опасений по поводу его безопасности.

Как пояснял глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус, 22 мая в журнале Lancet было опубликовано исследование по гидроксихлорохину и хлорохину, в котором рассматривалось влияние этих препаратов на госпитализированных пациентов с коронавирусом. В нем говорилось о повышенном уровне смертности среди пациентов, принимавших гидроксихлорохин. Тестирование лекарства проходило в десяти странах.

О пользе препарата говорил, в частности, президент США Дональд Трамп. В мае он рассказывал, что принимает гидроксихлорохин полторы недели по одной таблетке в день в качестве профилактики от COVID-19, и отмечал, что слышал о нем «много хорошего».

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17 июня Гебрейесус сообщил о «научном прорыве» в лечении COVID-19: исследователи из Оксфордского университета представили предварительные результаты клинических испытаний стероидного препарата дексаметазона, согласно которым он снижает смертность среди пациентов на ИВЛ на треть, а среди больных, находящихся на кислородной поддержке, — на 20%. При этом глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан призвал проявлять осторожность в отношении этого препарата, поскольку изучение возможности его использования для лечения COVID-19 находится на начальной стадии.

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Источник: JHU
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Автор: Наталия Анисимова
Теги: ВОЗ, коронавирус, лекарственные препараты
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