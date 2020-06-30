Ученые назвали бесполезный для лечения COVID-19 препарат

Комбинация препаратов лопинавир и ритонавир бесполезна для лечения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом говорится в заявлении руководителей британского клинического исследования RECOVERY.

Лопинавир и ритонавир обычно применяются при лечении вируса иммунодефицита человека (ВИЧ). Однако, как сообщили исследователи, такое лекарство не оказывает положительного воздействия на пациентов с COVID-19. Они сравнивали данные 1 596 больных, принимающих комбинацию этих препаратов, с данными 3 376 пациентов, проходящих обычное лечение.

При этом комбинацию лопинавира и ритонавира не испытывали на больных в тяжелом состоянии, так как это лекарство сложно давать людям, подключенным к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Исследование RECOVERY проводится с марта, в нем принимают участие 11,5 тыс. пациентов. В работе изучается эффективность различных препаратов при лечении коронавирусной инфекции.