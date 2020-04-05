Reuters узнало о лоббировании Трампом непроверенного лекарства от вируса

Президент США оказывал давление на санитарные власти для того, чтобы быстрее выпустить на рынок препарат от малярии в качестве лекарства от коронавируса. При этом препарат не прошел необходимые тесты

Фото: Craig Lassig / Reuters

Президент США Дональд Трамп лично оказывал давление на санитарные власти страны, чтобы они выпустили на рынок препарат от малярии в качестве лекарства от коронавируса, хотя он и не был протестирован соответствующим образом, сообщило Reuters со ссылкой на два источника.

По информации издания, Трамп лично просил руководителей высшего звена Центров по контролю за заболеваниями, Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов и Национальных институтов здоровья сконцентрироваться на двух препаратах. «Он [Трамп] был не особенно доволен из-за бюрократии», — сказал один источник.

По словам другого собеседника издания, президент подчеркнул необходимость в скором времени обеспечить доступ к препарату. За этим последовали меры господдержки, утверждал источник Reuters.

После этого власти выпустили руководство, в котором говорилось, что врачи могут выписывать это лекарство. При этом издание сообщает, что ключевая информация в этом руководстве была основана на единичных случаях, а не на экспертных оценках ученых.

В частности, в руководстве предлагалось использовать препараты хлорохин и его производную, гидроксихлорохин, для лечения коронавируса. Оба они используются при лечении малярии.