Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 77,73 (-0,99) Quote, 28 мар, 00:03
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 85,74 (-0,23) Quote, 28 мар, 00:03
Главврач больницы в Коммунарке заявил об удививших его пациентах с COVID Общество, 08:07 Экономисты предупредили о двухлетней рецессии при оптимистичном сценарии Экономика, 08:00 FT узнала о планах Канады вместе с США ввести пошлины на нефть из России Экономика, 07:55 В США начали проводить тесты на антитела к коронавирусу Общество, 07:28 Дело автора фейкового видео о COVID-19 в Приморье передали следователям Общество, 06:57 Врач назвал главные опасности карантина для пожилых людей Общество, 06:36 Reuters узнало о лоббировании Трампом непроверенного лекарства от вируса Общество, 06:35 При пожаре в Свердловской области погибли три ребенка Общество, 06:21 На Камчатке обнаружили двух первых заболевших COVID-19 Общество, 05:46 В Колумбии при взрыве на шахте погибли 11 человек Общество, 05:26 СМИ сообщили о подозрении на коронавирус у главы скорой помощи Москвы Общество, 05:19 В Приморье тысячи человек остались без света из-за непогоды Общество, 05:05 В СК сообщили подробности убийства пятерых человек под Рязанью Общество, 04:45 Энтомологи оценили риск заразиться коронавирусом через насекомых Общество, 04:33
Пандемия коронавируса ,  
0 

Reuters узнало о лоббировании Трампом непроверенного лекарства от вируса

Президент США оказывал давление на санитарные власти для того, чтобы быстрее выпустить на рынок препарат от малярии в качестве лекарства от коронавируса. При этом препарат не прошел необходимые тесты
Фото: Craig Lassig / Reuters

Президент США Дональд Трамп лично оказывал давление на санитарные власти страны, чтобы они выпустили на рынок препарат от малярии в качестве лекарства от коронавируса, хотя он и не был протестирован соответствующим образом, сообщило Reuters со ссылкой на два источника.

По информации издания, Трамп лично просил руководителей высшего звена Центров по контролю за заболеваниями, Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов и Национальных институтов здоровья сконцентрироваться на двух препаратах. «Он [Трамп] был не особенно доволен из-за бюрократии», — сказал один источник.

По словам другого собеседника издания, президент подчеркнул необходимость в скором времени обеспечить доступ к препарату. За этим последовали меры господдержки, утверждал источник Reuters.

После этого власти выпустили руководство, в котором говорилось, что врачи могут выписывать это лекарство. При этом издание сообщает, что ключевая информация в этом руководстве была основана на единичных случаях, а не на экспертных оценках ученых.

В частности, в руководстве предлагалось использовать препараты хлорохин и его производную, гидроксихлорохин, для лечения коронавируса. Оба они используются при лечении малярии.

Reuters отмечает, что эти лекарства могут вызвать прерывистое сердцебиение, а также аритмию у пациентов. Издание также пишет, что при их применении существует риск для критически больных пациентов.

Американский биолог оценила российский препарат против коронавируса
Общество

В комментарии Reuters, Белый дом опроверг давление со стороны Трампа. В пресс-службе подчеркнули, что приоритетом президента являются здоровье и безопасность граждан и отметили, что с этой целью Трамп обеспечил «беспрецедентную коллаборацию» разных специалистов для создания вакцины. При этом, отмечает Reuters, в пресс-службе не ответили на вопросы о выпущенном руководстве.

Во второй половине марта Трамп заявил о том, что в США тестируют гидроксихлорохин в качестве лекарства от коронавируса. По его словам, первые результаты были «очень воодушевляющими». «Мы собираемся сделать этот препарат доступным почти сразу же», — сказал Трамп.

В России также представили лекарство для лечения коронавирусной инфекции на основе препарата против малярии «Мефлохин». Его разработкой занималось Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА). Эти разработки производились с учетом рекомендаций Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), сообщили в агентстве.

 

Автор: Мария Лисицына
Теги: коронавирус, Дональд Трамп, лекарство
Материалы по теме
Трамп предупредил о большом количестве смертей от коронавируса
Общество
Более 308 тыс. человек заразились коронавирусом в США
Общество
СМИ сообщили о подозрении на коронавирус у главы скорой помощи Москвы
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter