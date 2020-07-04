СК обжаловал решение об отмене постановления о деле против следователя

Накануне, 3 июля, стало известно о задержании сотрудника СК по делу о взятке, однако замгенпрокурора Виктор Гринь отменил постановление о возбуждении дела. Теперь же СК обжаловал это решение

Фото: Следственный комитет РФ

Следственный комитет обжаловал решение замгенпрокурора Виктора Гриня об отмене постановления о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК, полковника Руслана Миниахметова. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

По ее словам, СК обжаловал это решение генеральному прокурору Игорю Краснову.

Заместитель генпрокурора Виктор Гринь отменил постановление председателя СК Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела в отношении старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления СК Руслана Миниахметова в пятницу, 3 июля.

В этот же день несколькими часами ранее стало известно о задержании сотрудника СК по делу о взятке. В Следственном комитете фамилию задержанного не назвали. Источники РБК и информагентств уточняли, что речь идет о старшем следователе по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел СК Руслане Миниахметове. В отношении него на основании материалов ФСБ было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК (получение взяток в особо крупном размере). В СК сообщили, что следователь получил от обвиняемого по уголовному делу взятки в особо крупном размере (более 1 млн руб.) за принятие решений в пользу взяткодателя.