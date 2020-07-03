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Адвокат раскрыл детали задержания следователя СКР по делу о взятке

Следователь СКР Руслан Миниахметов был задержан из-за показаний о взятке от одного из осужденных, рассказал его защитник. Поздно вечером следствие приняло решение отпустить Миниахметова
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Полковника центрального аппарата Следственного комитета Руслана Миниахметова задержали оперативники управления «М» ФСБ, ему пытались вменить два эпизода получения взятки. Основанием для этого послужили показания, данные лицом, дважды осужденным по делу о мошенничестве. Об этом рассказал РБК адвокат следователя Константин Трапаидзе.

«[Следственные действия шли] с 9:15 утра и до позднего вечера, до сих пор продолжаются какие-то остаточные. Обыск был у него на работе, поскольку полагали, что преступление может быть связано с его профессиональной деятельностью. Лицо, в отношении которого он вел следствие и которое было осуждено, дало показания, что якобы имела место коррупция», — рассказал Трапаидзе.

Миниахметов не согласился с обвинением. «С точки зрения логики и здравого смысла показания [против него] не выдерживают критики, и на каждое утверждение этого лица мы дали подробные объяснения. Тем более, те суммы, о которых шла речь, были официально изъяты в рамках следствия и направлены на возмещение ущерба по приговору в отношении якобы взяткодателя. Это, а также признание вины, сыграло существенную роль в том, какой приговор получил этот человек», — сказал адвокат. Он подтвердил, что события дела относятся к 2016 году, но не стал раскрывать, о какой сумме и каком осужденном идет речь.

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Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

«Мы приняли непростое решение допрашиваться. Очень часто пользуются 51-й статьей Конституции (о праве не свидетельствовать против себя) до знакомства с материалами, собранными следствием. Мы решили допрашиваться, дали обстоятельные, обширные, на мой взгляд практически исчерпывающие показания, полностью пояснили всё, что помнили», — сообщил защитник.

Следователи по УПК относятся к числу так называемых спецсубъектов; в случае Миниахметова его уголовное преследование должен был санкционировать лично глава СКР Александр Бастрыкин, подчеркнул Трапаидзе. 

«По таким делам обычно работает управление «М» ФСБ, потому что это касается сотрудников правоохранительных органов. И здесь все было традиционно. В Следственном комитете есть управление, расследующее преступления сотрудников правоохранительных органов, и дело было в производстве у специалистов высшего ранга, имеющих отношение к этому подразделению. Все было четко, цивилизованно, правда, довольно настойчиво, но в этом и спокойствие было определенное», — поделился адвокат. Допрос Миниахметова вел замруководителя этого управления Павел Горячев.

В итоге «после очень долгого тщательного допроса руководитель следственной группы решил не задерживать его, не доставлять в ИВС, поскольку отсутствуют правовые основания», — добавил адвокат. Ранее ТАСС и Интерфакс сообщили, что замгенпрокурора Виктор Гринь отменил постановление о возбуждении дела против Миниахметова. «Меня лично с этим документом никто не знакомил, не могу это комментировать, — сказал Трапаидзе. — Теоретически это возможно».

О задержании сотрудника СКР по делу о взятке сообщила в пятницу, 3 июля, официальный представитель СКР Светлана Петренко. Источники РБК и информагентств уточняли, что речь идет о старшем следователе по особо важным делам Главного управления по расследованию особо важных дел СКР Руслане Миниахметове.

Миниахметов в последние 15 лет принимал участие в расследовании многих резонансных дел, в том числе в отношении высокопоставленных силовиков. Это в том числе дела экс-начальника ГСУ СКП Дмитрия Довгия, генерала ФСКН Александра Бульбова, генерала МВД Дениса Сугробова, экс-главы «РусГидро» Евгения Дода, оппозиционера Алексея Навального, экс-главы банка «Глобэкс» Виталия Вавилина и миллиардера Дмитрия Михальченко.

Автор: Маргарита Алехина
Теги: Следственный комитет, взятка, задержание
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