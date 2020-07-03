Адвокат раскрыл детали задержания следователя СКР по делу о взятке

Следователь СКР Руслан Миниахметов был задержан из-за показаний о взятке от одного из осужденных, рассказал его защитник. Поздно вечером следствие приняло решение отпустить Миниахметова

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Полковника центрального аппарата Следственного комитета Руслана Миниахметова задержали оперативники управления «М» ФСБ, ему пытались вменить два эпизода получения взятки. Основанием для этого послужили показания, данные лицом, дважды осужденным по делу о мошенничестве. Об этом рассказал РБК адвокат следователя Константин Трапаидзе.

«[Следственные действия шли] с 9:15 утра и до позднего вечера, до сих пор продолжаются какие-то остаточные. Обыск был у него на работе, поскольку полагали, что преступление может быть связано с его профессиональной деятельностью. Лицо, в отношении которого он вел следствие и которое было осуждено, дало показания, что якобы имела место коррупция», — рассказал Трапаидзе.

Миниахметов не согласился с обвинением. «С точки зрения логики и здравого смысла показания [против него] не выдерживают критики, и на каждое утверждение этого лица мы дали подробные объяснения. Тем более, те суммы, о которых шла речь, были официально изъяты в рамках следствия и направлены на возмещение ущерба по приговору в отношении якобы взяткодателя. Это, а также признание вины, сыграло существенную роль в том, какой приговор получил этот человек», — сказал адвокат. Он подтвердил, что события дела относятся к 2016 году, но не стал раскрывать, о какой сумме и каком осужденном идет речь.

«Мы приняли непростое решение допрашиваться. Очень часто пользуются 51-й статьей Конституции (о праве не свидетельствовать против себя) до знакомства с материалами, собранными следствием. Мы решили допрашиваться, дали обстоятельные, обширные, на мой взгляд практически исчерпывающие показания, полностью пояснили всё, что помнили», — сообщил защитник.