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В РПЦ назвали обращение лишенного сана схиигумена «безумным набором слов»

Ранее лишенный сана схиигумен Сергий отказался покинуть захваченный Среднеуральский женский монастырь и призвал православных граждан встать на защиту обители. В РПЦ также назвали речи Сергия «ничтожными и бессмысленными»

Обращение лишенного сана схиигумена Сергия, в котором он пообещал не покидать захваченный ранее Среднеуральский женский монастырь, является «пустым набором слов», а сам священнослужитель — косноязычный человек, заявил епископ Зеленоградский Савва (Сергей Тутунов). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«При чтении текстов, вышедших из его уст, не возникает ничего, кроме недоумения тем, что кто-то может вообще всерьез это воспринимать <...>», — написал епископ. При этом он отметил, что стоит беспокоиться только о нескольких сотнях тех, кто прислушивается к словам Сергия, «а более — об их детях».

«А так-то пустое место на самом деле», — заключил епископ.

С ним согласился глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. В своем Telegram-канале он выразил сожаление тем фактом, что «такие ничтожные и бессмысленные речи» могут оказывать влияние на людей.

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Верующие у Екатеринбургской митрополии РПЦ, где проходит заседание церковного суда по делу схиигумена Сергия

3 июля соратник Сергия Всеволод Могучев опубликовал обращение священнослужителя на YouTube. В нем Сергий заявляет, что не покинет ранее захваченный Среднеуральский женский монастырь и призвал всех православных граждан встать на защиту обители. «Из монастыря я не уйду. Из Русской православной церкви мы должны выбросить врагов бога и Богородицы, еретиков, патриарха Кирилла (Гундяева), его окружение, талмудистов, каббалистов и сатанистов», — сказал Сергий.

Со своими последователи Сергий установил контроль над монастырем в середине июня. Игуменья монастыря была отстранена от управления и покинула обитель вместе с сестрами. После этого Сергий предложил патриарху Кириллу и митрополитам Иллариону и Кириллу сложить полномочия.

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Среднеуральский женский монастырь, Свердловская область

В конце июня телеведущая Ксения Собчак заявила о том, что на нее и съемочную группу напали в монастыре, сломали руку режиссеру, а также отняли камеру и удалили отснятый материал. Позже Собчак сообщила о намерении подать в суд.

В пятницу, 3 июля, церковный суд в Екатеринбурге лишил схиигумена сана. Его признали в нарушении священнической присяги и монашеских обетов. Это решение вступит в силу после утверждения патриархом Кириллом.

Ранее лишенный сана схиигумен высказывался против ИНН, проклинал тех, кто закрывает храмы во время пандемии коронавируса и рассуждал о попытках «чипировать» населений России. В частности, в последнем своем обращении он утверждал, что вакцинирование — способ ввести населению микрочипы для того, чтобы «загнать в стойло».


 

Автор: Мария Лисицына
Теги: Русская православная церковь, монастырь
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