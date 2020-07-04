В РПЦ назвали обращение лишенного сана схиигумена «безумным набором слов»

Ранее лишенный сана схиигумен Сергий отказался покинуть захваченный Среднеуральский женский монастырь и призвал православных граждан встать на защиту обители. В РПЦ также назвали речи Сергия «ничтожными и бессмысленными»

Обращение лишенного сана схиигумена Сергия, в котором он пообещал не покидать захваченный ранее Среднеуральский женский монастырь, является «пустым набором слов», а сам священнослужитель — косноязычный человек, заявил епископ Зеленоградский Савва (Сергей Тутунов). Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«При чтении текстов, вышедших из его уст, не возникает ничего, кроме недоумения тем, что кто-то может вообще всерьез это воспринимать <...>», — написал епископ. При этом он отметил, что стоит беспокоиться только о нескольких сотнях тех, кто прислушивается к словам Сергия, «а более — об их детях».

«А так-то пустое место на самом деле», — заключил епископ.

С ним согласился глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. В своем Telegram-канале он выразил сожаление тем фактом, что «такие ничтожные и бессмысленные речи» могут оказывать влияние на людей.