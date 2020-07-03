Епархия пообещала вернуть захваченный монастырь под свое управление
Екатеринбургская епархия намерена вернуть под свое управление Среднеуральский женский монастырь, ранее захваченный последователями лишенного сана схиигумена Сергия. Об этом заявил председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии, протоиерей Максим Миняйло, трансляцию вел телеканал «Е1».
«В мирном и законном духе этот монастырь, безусловно, вернется под управление Екатеринбургской епархии и вернется в лоно Русской православной церкви. <...> Вы увидите это в будущем. Мы вам это обещаем», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.
Миняйло напомнил, что патриарх и Священный синод РПЦ поставили игуменью Варвару Крыгину управлять монастырем. Сейчас она вместе с другими сестрами и священниками покинула свое место и находится вблизи монастыря Ганина Яма, в паломническом центре. Протоиерей выразил надежду, что законная игуменья вернется к управлению Среднеуральским женским монастырем.
Ранее церковный суд в Екатеринбурге лишил сана схиигумена Сергия, который отрицал реальность коронавируса и необходимость закрывать церкви. Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД по региону нашел в его проповеди признаки разжигания ненависти.