Епархия пообещала вернуть захваченный монастырь под свое управление

Среднеуральский женский монастырь, Свердловская область (Фото: Павел Лисицын / РИА Новости)

Екатеринбургская епархия намерена вернуть под свое управление Среднеуральский женский монастырь, ранее захваченный последователями лишенного сана схиигумена Сергия. Об этом заявил председатель отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Екатеринбургской епархии, протоиерей Максим Миняйло, трансляцию вел телеканал «Е1».

«В мирном и законном духе этот монастырь, безусловно, вернется под управление Екатеринбургской епархии и вернется в лоно Русской православной церкви. <...> Вы увидите это в будущем. Мы вам это обещаем», — ответил он на соответствующий вопрос журналистов.

Миняйло напомнил, что патриарх и Священный синод РПЦ поставили игуменью Варвару Крыгину управлять монастырем. Сейчас она вместе с другими сестрами и священниками покинула свое место и находится вблизи монастыря Ганина Яма, в паломническом центре. Протоиерей выразил надежду, что законная игуменья вернется к управлению Среднеуральским женским монастырем.

Ранее церковный суд в Екатеринбурге лишил сана схиигумена Сергия, который отрицал реальность коронавируса и необходимость закрывать церкви. Центр по противодействию экстремизму ГУ МВД по региону нашел в его проповеди признаки разжигания ненависти.