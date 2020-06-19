Мятежный схиигумен Сергий предложил патриарху сложить полномочия

Схиигумен Сергий (Романов) (Фото: Павел Лисицын / РИА Новости)

Свердловский схиигумен Сергий (Романов), попавший под суд после призывов к неповиновению церковному руководству и властям, заявил, что патриарху Кириллу и двум митрополитам следует сложить полномочия.

«Патриарху Кириллу, митрополитам Иллариону, Кириллу и многим другим до церковного суда надо сложить свои полномочия. Попишите во все церковные суды о привлечении их к ответственности», — сказал он в видеозаписи, опубликованной в Youtube.

Схиигумен также добавил, что до решения церковного суда будет «поминать только правоверных патриархов и архиереев, в РПЦ они есть». Он также попросил всех православных «написать в церковный суд о тех архиереях, которые нарушали церковные правила, встречались с папами римскими, с кардиналами, принимали участие в совместных молитвах».

Представитель РПЦ Вахтанг Кипшидзе рекомендовал РБК обратиться за комментарием к руководителю правозащитного центра Всемирного русского народного собора Роману Силаньтьеву.