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В мэрии разъяснили передачу третьим лицам данных о цифровых пропусках

В мэрии Москвы ответили на претензии о передаче третьим лицам персональных данных желающих проверить свои рабочие пропуска и автоматической подписке их на рекламные рассылки сроком на 10 лет
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Персональные данные пользователей сайта i.moscow при проверке цифровых пропусков передаются федеральным ведомствам, которые проверяют достоверность сведений, указанных в пропусках, заявил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, слова которого приводит ТАСС.

«Согласие на обработку персональных данных, на которое соглашаются пользователи сервиса проверки цифровых пропусков на портале i.moscow, является типовым документом для всех членов Московского инновационного кластера. Хранение и обработка персональных данных пользователей портала i.moscow ведутся в строгом соответствии с федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных», — заявил Фурсин.

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Комментируя информацию о том, что пользователей также подписывают на рекламные рассылки, Фурсин пояснил, что рассылать будут социальную рекламу.

На портал московского инновационного кластера i.moscow граждан направляют с сайта мэрии mos.ru в том случае, если у них возникают проблемы с рабочим пропуском.

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Ранее в блоге компании AnalogBytes Conference на форуме Habr появилась информация о том, что, принимая лицензионное соглашение на сайте i.moscow, пользователь автоматически предоставляет ему право на обработку персональных данных, их сбор, хранение, использование, обезличивание, распространение, блокирование и уничтожение. Кроме того сообщалось, что, согласившись с условием, пользователь разрешает передачу персональной информации третьим лицам, а также подписывается на получение от ведомств или от третьих лиц «материалов информационного или рекламного характера». Соглашение действует в течение 10 лет.

Обработка данных производится департаментом предпринимательства и инновационного развития города Москвы, департаментом информационных технологий города Москвы, государственным казенным учреждением города Москвы «Информационный город», фондом «Московский инновационный кластер».

РБК направил запрос в департамент информационных технологий и мэрию Москвы.

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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Автор: Владислав Гордеев
Теги: мэрия, пропуск, Лицензия
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