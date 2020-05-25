В мэрии разъяснили передачу третьим лицам данных о цифровых пропусках

В мэрии Москвы ответили на претензии о передаче третьим лицам персональных данных желающих проверить свои рабочие пропуска и автоматической подписке их на рекламные рассылки сроком на 10 лет

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Персональные данные пользователей сайта i.moscow при проверке цифровых пропусков передаются федеральным ведомствам, которые проверяют достоверность сведений, указанных в пропусках, заявил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин, слова которого приводит ТАСС.

«Согласие на обработку персональных данных, на которое соглашаются пользователи сервиса проверки цифровых пропусков на портале i.moscow, является типовым документом для всех членов Московского инновационного кластера. Хранение и обработка персональных данных пользователей портала i.moscow ведутся в строгом соответствии с федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных», — заявил Фурсин.

Комментируя информацию о том, что пользователей также подписывают на рекламные рассылки, Фурсин пояснил, что рассылать будут социальную рекламу.

На портал московского инновационного кластера i.moscow граждан направляют с сайта мэрии mos.ru в том случае, если у них возникают проблемы с рабочим пропуском.