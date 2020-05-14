Депутат Госдумы попросил Совбез проверить систему электронных пропусков

Вячеслав Лысаков указал на то, что система не имеет государственного статуса, а сбор персональных данных россиян нарушает их конституционные права. Выписываемые в московском регионе штрафы он назвал незаконной коммерциализацией

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков обратился к председателю Совета безопасности Владимиру Путину с просьбой проверить систему электронных пропусков, которая была введена в десятках регионов страны, включая Москву.

В своем письме он попросил рассмотреть проблемы обеспечения информационной безопасности и недопустимости использования регионами для обработки конфиденциальной информации систем, которые не имею государственного статуса. Кроме того, Лысаков указал на то, что регионы не вправе самостоятельно принимать решения относительно порядка сбора и обработки информации о персональных данных граждан. Это, по мнению депутата, нарушает их конституционные права и противоречит требованиям федерального законодательства.

Лысаков обратил особое внимание на скандалы, которые были вызваны введением пропусков с QR-кодом для перемещения в Москве во время самоизоляции. Он указал на то, что столичные власти организовали сбор информации о передвижениях автомобилей и сотрудников силового блока, судей и прокуроров. «[Они] в добровольно-принудительном порядке передали свои персональные данные, включая номера автомобилей, в правительство Москвы во избежание якобы получения штрафов с камер, что изначально незаконно, за нарушение режима самоизоляции», — говорится в тексте письма.

Как отметил Лысаков, введенный на московских улицах аппаратный комплекс «Стрит Фалькон», который, по его словам, не соответствует требованиям автоматической системы фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) и не имеет соответствующей сертификации, был признан столичными властями в качестве таковой «на том простом основании, что так назвал его департамент транспорта Москвы». По словам депутата, в системе отсутствуют гарантии того, что в нее не смогут попасть посторонние с целью завладеть находящейся там информацией.