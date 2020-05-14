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Депутат Госдумы попросил Совбез проверить систему электронных пропусков

Вячеслав Лысаков указал на то, что система не имеет государственного статуса, а сбор персональных данных россиян нарушает их конституционные права. Выписываемые в московском регионе штрафы он назвал незаконной коммерциализацией
Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков обратился к председателю Совета безопасности Владимиру Путину с просьбой проверить систему электронных пропусков, которая была введена в десятках регионов страны, включая Москву.

В своем письме он попросил рассмотреть проблемы обеспечения информационной безопасности и недопустимости использования регионами для обработки конфиденциальной информации систем, которые не имею государственного статуса. Кроме того, Лысаков указал на то, что регионы не вправе самостоятельно принимать решения относительно порядка сбора и обработки информации о персональных данных граждан. Это, по мнению депутата, нарушает их конституционные права и противоречит требованиям федерального законодательства.

Лысаков обратил особое внимание на скандалы, которые были вызваны введением пропусков с QR-кодом для перемещения в Москве во время самоизоляции. Он указал на то, что столичные власти организовали сбор информации о передвижениях автомобилей и сотрудников силового блока, судей и прокуроров. «[Они] в добровольно-принудительном порядке передали свои персональные данные, включая номера автомобилей, в правительство Москвы во избежание якобы получения штрафов с камер, что изначально незаконно, за нарушение режима самоизоляции», — говорится в тексте письма.

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Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Как отметил Лысаков, введенный на московских улицах аппаратный комплекс «Стрит Фалькон», который, по его словам, не соответствует требованиям автоматической системы фиксации нарушений правил дорожного движения (ПДД) и не имеет соответствующей сертификации, был признан столичными властями в качестве таковой «на том простом основании, что так назвал его департамент транспорта Москвы». По словам депутата, в системе отсутствуют гарантии того, что в нее не смогут попасть посторонние с целью завладеть находящейся там информацией.

Также Лысаков заявил, что руководитель главного контрольного управления (Главконтроль) Москвы Евгений Данчиков возразил Верховного суду, сообщив о том, что МВД и столичные власти заключили специальное соглашение, согласно которому московские полицейские применяют нормы местного, а не федерального кодекса об административных правонарушениях. «Это не просто вызов всей федеральной власти. Это планомерное волюнтаристские действия по установлению особого статуса Москвы в системе государственного строя России», — написал в письме Лысаков.

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Фото: Сергей Фомин / Global Look Press

Объясняя свое обращение в Совет безопасности, Вячеслав Лысаков в разговоре с РБК заявил, что к нему за последнее время поступило большое количество жалоб от россиян. «Я как законодатель вижу, что система цифровых пропусков мало того, что дает множественные сбои, но и противоречит действующему законодательству и недавним разъяснениям Верховного суда. Там четко говорится, что привлекать к административной ответственности за нарушение режима повышенной готовности можно только в рамках КоАП России, но никак не в рамках региональных кодексов административных правонарушений», — сказал он.

Депутат отметил, что на основании ч.2 ст. 6.3 КоАП (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения) штрафы могут применяться только к лицам, в отношении которых был составлен процессуальный документ о необходимости соблюдения режима самоизоляции. То есть в отношении заразившихся, тех, кто с ними контактировал, и приехавших из-за границы.

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Фото: Владислав Шатило / РБК

«И ч.1 ст. 20.6.1 КоАП (Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения), которая предусматривает предупреждение или штраф от 1 тыс. до 30 тыс. руб. по решению судов — это в отношении граждан, которые нарушили местные правила. Исключительно только по этим двум статьям можно привлекать к ответственности. Они не предусматривают вынесение штрафов с помощью камер с автоматической фото- и видеофиксацией», — заявил он.

«Мы видим, что Москва и область высылают штрафы в упрощенном порядке. По-другому, как совершенно незаконной коммерциализацией московского пространства, я назвать это не могу» — добавил Лысаков.

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Кроме того, депутат считает «крайне настораживающим» то, что сотрудников силового блока вынудили поделиться персональной служебной информацией о должностях, ИНН и удостоверениях. «У нас нет никаких гарантий, что эта информация не ушла за пределы России. По моим данным, обработка данных происходит в стране НАТО, в Эстонии, и возвращается в ДИТ. Совершенно беспрецедентная ситуация с возможной утечкой информации, касающейся ограниченного круга лиц», — заключил Лысаков.

О разработке платформы по выдаче цифровых пропусков на время действия режима самоизоляции Минкомсвязь сообщила в середине апреля. В ведомстве отметили, что система будет внедрена в 21 регионе. Одной из ее особенностей, как сообщали в Минкомсвязи, является «таймер пребывания на улице» с QR-кодом. В Москве была принята другая платформа выдачи цифровых пропусков, созданная на базе портала мэрии.

Авторы: Майя Бобенко, Михаил Юшков
Теги: штрафы, депутат Госдумы
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