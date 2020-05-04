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Пандемия коронавируса ,  
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Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 3,5 млн человек

Чуть меньше чем за две недели число заразившихся коронавирусом в мире увеличилось на 1 млн человек. Умерли от осложнений COVID-19 более 247 тыс. пациентов, выздоровели — 1,1 млн, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса
Фото: Manu Fernandez / AP
Фото: Manu Fernandez / AP

По всему миру коронавирусом заразились более 3,5 млн человек, следует из актуальных данных университета Джонса Хопкинса. Чуть меньше чем две недели назад, 21 апреля, сообщалось о 2,5 млн случаев заболевания. 

По состоянию на 1:50 мск 4 мая в мире зарегистрировано 3 502 126 случаев заражения коронавирусом, умерли от его осложнений более 247 тыс. человек, выздоровели — свыше 1,1 млн.

На первом месте по числу заразившихся находятся США, в которых коронавирус выявили у 1,1 млн человек. В этой же стране больше всего и жертв заболевания — 67,4 тыс. человек. Однако США уже прошли пик по коронавирусу, сообщил 16 апреля лидер страны Дональд Трамп.

Следом за США по числу заразившихся идут Испания и Италия. В них заболели 217,4 тыс. и 210, 7 тыс. человек соответственно. В этих двух странах в середине апреля также зафиксировали спад числа заражений и количества смертей.

Четвертое, пятое и шестое место по числу заразившихся занимают Великобритания (187,8 тыс. человек), Франция (168,8 тыс.) и Германия (165,6 тыс.). Россия в этом списке находится на седьмой строчке со 134,6 тыс. случаев заболевания.

На втором месте по числу смертей среди пациентов с коронавирусом находится Италия, в которой скончались 28,8 тыс. человек. За ней следует Великобритания: в ней с начала эпидемии зарегистрировали 28,4 тыс. летальных исходов. В России, по данным оперативного штаба, умерли 1,3 тыс. пациентов с коронавирусом.

В США спрогнозировали продление пандемии коронавируса на несколько лет
Общество
Фото: Drew Angerer / Getty Images

Всемирная организация здравоохранения 1 мая оставила в силе глобальный режим чрезвычайной ситуации из-за пандемии коронавируса. 23 января, когда было известно о 600 инфицированных, ВОЗ отказалась признать распространение заболевания ЧС, однако уже через неделю, когда заразились более 6 тыс. человек, поменяла свое решение. 11 марта организация определила распространение коронавируса как пандемию. 

По прогнозу экспертов Центра исследований и политики в области инфекционных заболеваний при университете Миннесоты, пандемия коронавируса может растянуться на несколько лет и будет продолжатся до тех пор, пока около двух третей населения планеты не переболеет вирусом и не приобретет к нему иммунитет. Несмотря на принятые странами меры по борьбе с инфекцией, коронавирус в будущем будет распространяться волнами, появление которых возможно и после 2022 года, считают эксперты.

Распространение коронавируса Covid-19 в мире
Количество подтвержденных случаев заражения
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Источник: JHU
Данные по миру i

Автор: Виктория Полякова
Теги: коронавирус, заболевшие, статистика
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