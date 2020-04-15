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В Испании и Италии зафиксирован спад числа заражений и количества смертей

Можно ли другим странам ориентироваться на просходящее там
В Испании и Италии последние две недели снижается количество смертей и заражений коронавирусом. Они еще далеки от нормализации ситуации, но власти настроены оптимистично
Фото: Marco Di Lauro / Getty Images

Почему ситуация в Испании и Италии выглядит оптимистично

В Испании и Италии — двух основных центрах эпидемии COVID-19 в Европе — последние две недели постепенно снижается количество смертей и заражений коронавирусом.

13 апреля в Испании умерли от коронавируса не менее 517 человек. 12 апреля — 510. Это самые низкие показатели с 25 марта, то есть за 17 дней. В Италии в понедельник скончались не менее 567 человек, а днем ранее — 431 человек, что было рекордно низким показателем с 21 марта. На пике эпидемии количество жертв в каждой стране достигало почти тысячи человек в день. 28 марта в Италии умер от инфекции 971 человек. В Испании 3 и 4 апреля скончались 950 и 932 человека соответственно. Всего в Испании умерли около 18 тыс., в Италии — более 20 тыс.

Системы здравоохранения этих стран по-прежнему сильно перегружены. К тому же в Испании 15% от всех подтвержденных случаев заболевания приходится на медработников. В Италии от коронавируса умерли уже более 100 врачей. Но 4 апреля в стране впервые с начала эпидемии уменьшилось число больных в палатах интенсивной терапии. Похожая динамика наблюдается и в Испании — с начала апреля там практически не растет число тяжелобольных (в среднем такому больному для восстановления нужно от двух до трех недель пробыть на аппарате ИВЛ: долгая реабилитация — одна из особенностей инфицирования вирусом SARS-CoV-2).

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Число ежедневно выявляемых новых случаев за последние две–три недели снизилось более чем в два раза. В Испании пик был пройден 1 апреля — тогда за день вирус был обнаружен у 9 222 человек. 13 апреля было зарегистрировано 3 477 новых случаев. В Италии пик пришелся на 22 марта — заболели 6 557 человек. В понедельник в стране были выявлены 3 153 случая. Выздоровели в эти же дни в Испании 2 336 человек, в Италии — 1 224.

В докладе Американского института предпринимательства говорится, что региональные локдауны можно снимать, если выполнены четыре условия (эти же условия верны и для государств): во-первых, больницы имеют возможность безопасно лечить всех нуждающихся в госпитализации; во-вторых, они в состоянии проверить каждого, у кого есть симптомы заболевания; в-третьих, они должны иметь возможность вести мониторинг подтвержденных случаев и контактов заболевших; наконец, должна наблюдаться устойчивая динамика сокращения случаев заражения в течение минимум 14 дней.

Можно ли делать глобальные выводы на основе статистики двух стран

Сказать, что Испания и Италия вышли на плато по соотношению выздоравливающих/заболевающих, еще нельзя, отметил в разговоре с РБК профессор-вирусолог Александр Чепурнов. Об этом можно будет говорить, когда число выздоровевших за день сравняется с числом заболевших, но пока соотношение, близкое к единице, не наблюдается ни в одной из европейских стран.

Из этих чисел пока рано делать выводы и по другой причине. Всего в Испании отмечено около 172 тыс. случаев заражения. Из них 130 тыс. заболели уже после введения карантина (он был объявлен 14 марта). Неизвестно, как и от кого заразились эти люди, заявил в понедельник глава министерства здравоохранения страны Сальвадор Илья. Основная гипотеза — заражение происходит в домах между членами семей и сожителями.

По оценкам властей Испании, в стране выявлен только каждый шестнадцатый случай заражения. Более драматично ситуацию в конце марта описывала исследовательская группа Имперского колледжа в Лондоне во главе с Нилом Фергюсоном. По ее мнению, заражены до 15% населения, или 7 млн человек. Чтобы убедиться, так ли это, на прошлой неделе минздрав Испании объявил о планах проверить 30 тыс. семей (около 62 400 человек) на коронавирус. В каждом регионе в течение месяца будут проверены примерно по 600 человек. Тест позволит с точностью 95% определить истинные масштабы эпидемии. Минздрав прогнозирует 5% положительных результатов, и если оценка подтвердится, это будет означать, что на самом деле в Испании болеют около 2,3 млн человек, но большинство в легкой или бессимптомной форме.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

В Италии сейчас выявлены более 160 тыс. случаев заражения, но, по оценке того же Имперского колледжа, могут быть больны до 5,9 млн человек, то есть каждый десятый житель страны.

В Испании состояние повышенной готовности продлено до 26 апреля. Однако там уже начали смягчать карантинные меры. Пока это смягчение касается только работников, занятых в строительстве и производстве. В Италии локдаун будет держаться до 3 мая, но со вторника должны были открыться книжные магазины, магазины канцелярских принадлежностей и детской одежды. Производства пока остаются на карантине.

Что происходит в других странах Европы

После США (лидер в мире по числу диагностированных заболевших и смертей — 584 тыс. и 23,7 тыс. соответственно), Испании и Италии наибольшее число случаев заражения выявлено в Германии, Франции и Великобритании. В Германии общее число диагностированных случаев достигло 125 тыс. (2969 смертей). Там число новых случаев снижается с 10 апреля, когда оно составило 5 323. В последние три дня снижалось на несколько сотен заболевших, а 14 апреля составило 2 082 случая.

Во Франции общее число заболевших во вторник на 3 тыс. превысило отметку в 100 тыс., сообщил директор Генеральной дирекции министерства здравоохранения страны Жером Саломон на брифинге в Париже. Число летальных исходов составило 15 тыс. По его оценке, кривая графика эпидемии держится на плато несколько дней. Число новых случаев действительно снижалось с 11 апреля, когда было обнаружено 4 342 новых заболевших, 13 апреля было 1 613 новых случаев, но 14 апреля власти сообщили о 5 497 новых случаях.

В Великобритании ситуация также нестабильная. Наиболее число новых случаев заражения было диагностировано 12 апреля — 8 719, в последующие два дня снизилось — до 4 342 во вторник. Общее число заболевших — 88 621, смертей — 1 329.

Автор: Александр Атасунцев
Теги: коронавирус, Италия, Испания, эпидемия
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