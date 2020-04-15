Можно ли другим странам ориентироваться на просходящее там

В Испании и Италии зафиксирован спад числа заражений и количества смертей Можно ли другим странам ориентироваться на просходящее там

В Испании и Италии последние две недели снижается количество смертей и заражений коронавирусом. Они еще далеки от нормализации ситуации, но власти настроены оптимистично

Фото: Marco Di Lauro / Getty Images

Почему ситуация в Испании и Италии выглядит оптимистично

В Испании и Италии — двух основных центрах эпидемии COVID-19 в Европе — последние две недели постепенно снижается количество смертей и заражений коронавирусом.

13 апреля в Испании умерли от коронавируса не менее 517 человек. 12 апреля — 510. Это самые низкие показатели с 25 марта, то есть за 17 дней. В Италии в понедельник скончались не менее 567 человек, а днем ранее — 431 человек, что было рекордно низким показателем с 21 марта. На пике эпидемии количество жертв в каждой стране достигало почти тысячи человек в день. 28 марта в Италии умер от инфекции 971 человек. В Испании 3 и 4 апреля скончались 950 и 932 человека соответственно. Всего в Испании умерли около 18 тыс., в Италии — более 20 тыс.

Системы здравоохранения этих стран по-прежнему сильно перегружены. К тому же в Испании 15% от всех подтвержденных случаев заболевания приходится на медработников. В Италии от коронавируса умерли уже более 100 врачей. Но 4 апреля в стране впервые с начала эпидемии уменьшилось число больных в палатах интенсивной терапии. Похожая динамика наблюдается и в Испании — с начала апреля там практически не растет число тяжелобольных (в среднем такому больному для восстановления нужно от двух до трех недель пробыть на аппарате ИВЛ: долгая реабилитация — одна из особенностей инфицирования вирусом SARS-CoV-2).