Число зараженных коронавирусом в мире превысило 2,5 млн человек

Число умерших превышает 171 тыс. Наибольшее количество зараженных и погибших по-прежнему фиксируется в США. Количество заболевших COVID-19 там превысило 788 тыс., число жертв заболевания — 42 тыс.

Фото: Susana Vera / Reuters

Количество заболевших COVID-19 во всем мире выросло до 2 501 156 человек, следует из актуальных данных университета Джонса Хопкинса. Число зараженных, умерших с начала пандемии, сейчас составляет 171,8 тыс. человек

Более 2 млн зараженных коронавирусом университет зафиксировал 15 апреля. По данным ВОЗ на 19 апреля, в мире насчитывалось 2,24 млн пациентов с COVID-19.

Среди стран с наибольшим количеством зараженных первое место занимают США. Там зарегистрировали 788 920 случаев заболевания, 42,4 тыс. человек с коронавирусом умерли, по последним данным.

В топ-10 стран по числу зараженных также входят: Испания (204,1 тыс.), Италия (181,2 тыс.), Франция (156,4 тыс.), Германия (147,5 тыс.), Великобритания (125,8 тыс.), Турция (90,9 тыс.), Иран (84,8 тыс.), Китай (83,8 тыс.) и Россия (52,7 тыс.).