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Пандемия коронавируса ,  
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Трамп сообщил о прохождении США пика по коронавирусу

По словам президента США, 16 апреля власти сообщат о рекомендациях по отмене ограничений из-за коронавируса. В некоторых штатах, закрытых из-за этих мер, активность может возобновиться раньше 1 мая
Дональд Трамп (Фото: Alex Brandon / AP)

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по имеющимся у него данным, государство преодолело пик по числу случаев коронавируса. Трансляция его выступления велась на сайте Белого дома.

«Битва продолжается, но, согласно данным, страна прошла пик по новым случаям коронавируса», — сказал Трамп.

Он добавил, что улучшение ситуации позволяет властям опредилить рекомендации, связанные со снятием ограничений из-за пандемии. «Мы будем говорить об этом завтра (16 апреля), у нас будет пресс-конференция, во второй половине дня мы объявим рекомендации», — сказал президент.

Трамп также отметил, что 16 апреля вместе с вице-президентом Майком Пенсом он будет разговаривать с губернаторами штатов. Некоторые из них могут открыться раньше обозначенного делайном 1 мая. «Ситуация во всех штатах разная. В некоторых из них мало проблем, какие-то из них проделали такую хорошую работу, что проблем у них немного», — пояснил президент.

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Источник: JHU, JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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США занимают первое место среди других стран по количеству зараженных коронавирусом и по числу жертв заболевания. Согласно счетчику на сайте университета Джона Хопкинса, в США зарегистрировали свыше 634 тыс. зараженных, более 27,9 тыс. человек умерли.

В США за сутки умерло рекордное число пациентов с коронавирусом
Общество

По данным на 15 апреля, за сутки в стране умерло рекордное количество пациентов с коронавирусом — 2228 человек. Во всем мире, по данным университета, число погибших с COVID-19 увеличилось до 133,5 тыс, а количество зараженных превысило 2 млн человек.

Автор: Гаяна Демурина
Теги: США, коронавирус
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