Трамп сообщил о прохождении США пика по коронавирусу

По словам президента США, 16 апреля власти сообщат о рекомендациях по отмене ограничений из-за коронавируса. В некоторых штатах, закрытых из-за этих мер, активность может возобновиться раньше 1 мая

Дональд Трамп (Фото: Alex Brandon / AP)

Президент США Дональд Трамп заявил, что, по имеющимся у него данным, государство преодолело пик по числу случаев коронавируса. Трансляция его выступления велась на сайте Белого дома.

«Битва продолжается, но, согласно данным, страна прошла пик по новым случаям коронавируса», — сказал Трамп.

Он добавил, что улучшение ситуации позволяет властям опредилить рекомендации, связанные со снятием ограничений из-за пандемии. «Мы будем говорить об этом завтра (16 апреля), у нас будет пресс-конференция, во второй половине дня мы объявим рекомендации», — сказал президент.

Трамп также отметил, что 16 апреля вместе с вице-президентом Майком Пенсом он будет разговаривать с губернаторами штатов. Некоторые из них могут открыться раньше обозначенного делайном 1 мая. «Ситуация во всех штатах разная. В некоторых из них мало проблем, какие-то из них проделали такую хорошую работу, что проблем у них немного», — пояснил президент.