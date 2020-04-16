Трамп сообщил о прохождении США пика по коронавирусу
Президент США Дональд Трамп заявил, что, по имеющимся у него данным, государство преодолело пик по числу случаев коронавируса. Трансляция его выступления велась на сайте Белого дома.
«Битва продолжается, но, согласно данным, страна прошла пик по новым случаям коронавируса», — сказал Трамп.
Он добавил, что улучшение ситуации позволяет властям опредилить рекомендации, связанные со снятием ограничений из-за пандемии. «Мы будем говорить об этом завтра (16 апреля), у нас будет пресс-конференция, во второй половине дня мы объявим рекомендации», — сказал президент.
Трамп также отметил, что 16 апреля вместе с вице-президентом Майком Пенсом он будет разговаривать с губернаторами штатов. Некоторые из них могут открыться раньше обозначенного делайном 1 мая. «Ситуация во всех штатах разная. В некоторых из них мало проблем, какие-то из них проделали такую хорошую работу, что проблем у них немного», — пояснил президент.
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом