Кабмин одобрил выделение МИДу средств для помощи россиянам за границей

Правительство одобрило выделение министерству иностранных дел (МИД) средств из резервного фонда для помощи россиянам, находящимся за границей и не имеющим возможности вернуться в Россию из-за коронавируса. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в сообщении.

Средства направят на оплату пребывания россиян в иностранных государствах, если у них нет возможности самим покрыть расходы, и на продление срока действия их документов.

В ночь на 4 апреля Россия приостановила международные рейсы для возвращения россиян. Источник, близкий к Росавиации, рассказал, что, скорее всего, иностранным компаниям позволят забирать своих граждан, если их самолеты будут прилетать пустыми, забирать людей и возвращаться обратно. В конце марта Росавиация ограничила число россиян, которых будут возвращать в Россию, до 500 человек в сутки.