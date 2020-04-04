Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Близкие люди
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 28 марта
USD ЦБ: 77,73 (-0,99) Quote, 28 мар, 00:03
Курс евро на 28 марта
EUR ЦБ: 85,74 (-0,23) Quote, 28 мар, 00:03
Кабмин выделил 321 млн руб. для лечащих больных с вирусом медиков Общество, 10:19 Производители предупредили о рисках нехватки бытовой техники из-за вируса Технологии и медиа, 10:06 Ферма в стиле Uber: как цифровые технологии прокормят 10 млрд человек РБК и Россельхозбанк, 10:03 Меняем всех: как коронавирус за три дня изменил рынок труда в России Pro, 10:00 Рост на фоне пандемии: 10 лучших акций первого квартала Quote, 10:00 Кабмин одобрил выделение МИДу средств для помощи россиянам за границей Общество, 09:43 В Сербию прилетели 11 самолетов ВКС России с медпомощью Общество, 09:23 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 4 апреля Общество, 09:08 Ретейлеры зафиксировали снижение трафика в гипермаркетах Бизнес, 09:00 Певица Pink сообщила о заражении коронавирусом Общество, 08:49 Роспотребнадзор сообщил о нормах правильного питания во время изоляции Общество, 08:22 Пентагон перебросил похоронные команды в Нью-Йорк Общество, 08:08 Россия поставит в страны СНГ еще 300 тыс. тестов на коронавирус Политика, 08:02 Дочь актера Ивана Охлобыстина заразилась коронавирусом Общество, 07:11
Пандемия коронавируса ,  
0 

Кабмин одобрил выделение МИДу средств для помощи россиянам за границей

Правительство одобрило выделение министерству иностранных дел (МИД) средств из резервного фонда для помощи россиянам, находящимся за границей и не имеющим возможности вернуться в Россию из-за коронавируса. Об этом сообщается на сайте кабмина.

«Решение правительства: принять проект распоряжения правительства Российской Федерации по данному вопросу», — говорится в сообщении.

Средства направят на оплату пребывания россиян в иностранных государствах, если у них нет возможности самим покрыть расходы, и на продление срока действия их документов.

Россия прекратила вывоз своих граждан из других стран. Что важно знать
Политика

В ночь на 4 апреля Россия приостановила международные рейсы для возвращения россиян. Источник, близкий к Росавиации, рассказал, что, скорее всего, иностранным компаниям позволят забирать своих граждан, если их самолеты будут прилетать пустыми, забирать людей и возвращаться обратно. В конце марта Росавиация ограничила число россиян, которых будут возвращать в Россию, до 500 человек в сутки.

По словам посла России в США Анатолия Антонова, более 2 тыс. россиян захотели вернуться из Соединенных Штатов домой. Он отметил, что адресную помощь оказали 51 гражданину России, которые не смогли вылететь из Нью-Йорка 3 апреля. Антонов рассказал, что им предоставили горячее питание и поселили в гостинице.

1 апреля в МИД сообщали, что желание вернуться в Россию из других стран изъявили 25 тыс. граждан.

Коронавирус
Россия Москва Мир
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
0 (за сутки)
Выздоровели
0
0 (за сутки)
Заразились
0
0 (за сутки)
Умерли
Источник: JHU,
Роспотребнадзор, mos.ru
Источник: JHU, Роспотребнадзор, mos.ru
Читать подробнее

Теги: правительство, МИД России, коронавирус, россияне
Материалы по теме
Власти ограничили число вывозимых из-за границы россиян
Общество
Россия полностью прекратит международное авиасообщение для вывоза россиян
Общество
Посольство сообщило о 2 тыс. ждущих эвакуацию из США россиянах
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter