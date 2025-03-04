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Аресты генералов ,  
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Главбуху и главе отдела закупок центра «Патриот» дали по 9 лет за взятки

Два сотрудника выставочного центра «Патриот» получили по девять лет за взятки
Сюжет
Аресты генералов
Начальник отдела закупок и главный бухгалтер конгрессно-выставочного центра «Патриот» получили по девять лет лишения свободы за получение особо крупной взятки при выполнении госконтрактов. Суд также назначил им штраф в ₽27 млн
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Главный бухгалтер конгрессно-выставочного центра «Патриот» Андрей Пучков и начальник отдела закупок центра Иван Трифоногло приговорены к девяти годам лишения свободы по делу о взяточничестве. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета в телеграм-канале.

Суд признал обоих виновными в получении взятки в особо крупном размере при выполнении госконтрактов (ч. 6 ст. 290 УК). Пучков и Трифоногло должны были контролировать их реализацию.

Отбывать наказание осужденные будут в исправительной колонии строгого режима. Суд также назначил им штраф в размере 27 млн руб. и лишил их права заниматься определенной деятельностью в течение десяти лет после освобождения.

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Павел Попов

Для обеспечения приговора в части взыскания штрафа, гражданского иска и имущественных взысканий военные следователи арестовали имущество осужденных.

В Следственном комитете ранее говорили, что Пучков и Трифоногло в период с 2021 года по 2024 год получили от представителя ООО «Меркурий», исполняющего «многомиллионный» госконтракт по техническому обслуживанию, санитарному содержанию зданий и сооружений парка «Патриот», взятку на общую сумму свыше 27,5 млн руб. «Денежные средства предназначались за ослабление контроля и иное попустительство в рамках исполнения контракта», — поясняли в СК.

В конце августа суд арестовал экс-замминистра обороны генерала Павла Попова, отвечавшего за развитие парка «Патриот» в 2021–2024 годах. По версии следствия, генерал обогащался за счет этого учреждения вместе с бывшим директором парка «Патриот» Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым, фигуранты похитили 30 млн руб. бюджетных средств.

По данным СК, за счет парка «Патриот» Попов также организовал выполнение строительных работ и поставку различных материалов себе на загородный участок площадью около 3 га в Красногорском районе Подмосковья. Коммерческие организации, имеющие договорные отношения с парком, Попов через подчиненных принуждал выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах, не оплачивая их.

Однако, по данным источника «РИА Новости», дело Трифоногло и Пучкова не связано с делом Попова. Генерал свою вину отрицает, а Ахмедов и Шестеров, как писал «Коммерсантъ», согласились заключить досудебные соглашения о сотрудничестве с прокуратурой. Источник РБК сообщал, что именно они дали показания на Попова.

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Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
«Патриот» взятка приговор лишение свободы
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