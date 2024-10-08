СК предъявил обвинения во взятках двум сотрудникам парка «Патриот»
Военные следователи СК предъявили обвинения в получении взяток двум бывшим сотрудникам Конгрессно-выставочного центра «Патриот» Минобороны России — главному бухгалтеру Андрею Пучкову и начальнику отдела закупок Ивану Трифоногло. Об этом РБК сообщили в пресс-службе Следственного комитета.
«Следствием установлено, что в период с 2021 года по 2024 год Пучков и Трифоногло получили от представителя ООО «Меркурий», исполняющего многомиллионный государственный контракт по техническому обслуживанию, санитарному содержанию зданий и сооружений Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот», взятку на общую сумму свыше 27,5 млн рублей. Денежные средства предназначались за ослабление контроля и иное попустительство в рамках исполнения контракта», — говорится в сообщении.
В отношении Пучкова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, Трифоногло — в виде домашнего ареста. На имущество обвиняемых наложен арест.
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