Суд арестовал дом и Harley-Davidson генералов из дела парка «Патриот»
Суд наложил арест на загородный дом и подсобные строения, принадлежащие бывшему заместителю министра обороны генералу армии Павлу Попову, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета (СК).
Дело против Попова завели в конце августа. Генералу вменили мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). По версии следствия, отвечая за развитие парка «Патриот» в 2021–2024 годах, Попов обогащался за счет этого учреждения, действуя совместно с директором парка Вячеславом Ахмедовым и заместителем начальника Главного управления инновационного развития Минобороны генерал-майором Владимиром Шестеровым.
Помимо дома Попова суд арестовал иномарки и мотоцикл Harley-Davidson, принадлежащие Шестерову.
Ранее издание «Коммерсантъ» сообщило, что Ахмедов и Шестеров согласились заключить досудебные соглашения о сотрудничестве с Главной военной прокуратурой, рассчитывая на сокращение срока. Источник РБК рассказывал, что оба обвиняемых согласились дать показания на Попова, который своей вины не признал и от сделки отказался.
СК считает, что в результате махинаций вокруг парка «Патриот» было похищено 30 млн руб. бюджетных средств. В ведомстве считают, что именно за счет парка шли строительство и ремонтные работы на даче Попова в Красногорском районе Подмосковья. Помимо этого генерал подозревается в том, что он «принуждал» руководителей компаний, работающих с «Патриотом», бесплатно выполнять строительные работы на своем участке.
Попов был заместителем министра обороны с 2013 по 2024 год, а до этого пять лет был заместителем главы МЧС. Военное ведомство генерал покинул спустя месяц после ухода с поста министра Сергея Шойгу.
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