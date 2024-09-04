Экс-замминистра обороны Попову предъявили обвинения в мошенничестве
Бывшему замминистра обороны (2013–2024) Павлу Попову предъявлено обвинение в мошенничестве на сумму 30 млн руб., ему грозит до десяти лет лишения свободы, сообщили в СК России.
«Следствием установлено, что Павел Попов, заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимир Шестеров, директор Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» Вячеслав Ахмедов и иные лица, действуя в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения похитили бюджетные денежные средства в размере 30 млн руб.», — говорится в сообщении ведомства.
Эти средства, по данным СК, были выделены на обеспечение деятельности и функционирование парка «Патриот» и одноименного конгрессно-выставочного центра.
Попову были предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере; предусматривает наказание вплоть до десяти лет тюрьмы). Сам генерал своей вины не признал, однако, как уточнили в СК, «ряд фигурантов уже сотрудничают со следствием и дают изобличающие показания». Источник РБК говорил, что показания на Попова дали Ахмедов и Шестеров.
Бывшего замминистра обороны задержали 29 августа. О возбуждении уголовного дела в отношении Попова по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) Следственный комитет сообщил в тот же день. По версии следствия, в 2021–2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», обогащался за счет этого учреждения совместно с Ахмедовым и Шестеровым. Последние были задержаны 5 августа.
Попов, как уточняли в СК, за счет парка «Патриот» организовал выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку различных материалов себе на загородный участок площадью около 3 га в Красногорском районе Подмосковья. Коммерческие организации, имеющие договорные отношения с парком, генерал через подчиненных принуждал выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах, не оплачивая их. После постройки дома и благоустройства участка Попов продолжил обеспечивать за счет парка обслуживание участка.
Помимо участка в Красногорске в собственности Попова и членов его семьи следователи нашли «многочисленные объекты недвижимости в престижных районах города Москвы, Московской области и Краснодарского края». Общая стоимость этих объектов составляет более 500 млн руб., оценил Следственный комитет. Законность приобретения указанного имущества также проверяется в рамках уголовного дела.
Павел Попов родился в 1957 году в Красноярске. В середине 1990-х после службы на разных армейских должностях начал служить в МЧС, созданном Сергеем Шойгу. С 2004 по 2008 год возглавлял Академию гражданской защиты МЧС, после чего стал заместителем Шойгу в этом министерстве. После того как Шойгу возглавил Минобороны, Попов также стал его замом.
В 2015 году указом президента Владимира Путина Попову было присвоено воинское звание генерала армии (персональное воинское звание в вооруженных силах, ниже маршала и выше генерал-полковника). В июне указом президента Попов был освобожден от должности заместителя министра и уволен с военной службы. Это произошло после того, как министром обороны стал Андрей Белоусов.
В Минобороны Попов курировал создание национального центра обороны, департамент информационных систем и Главный научно-исследовательский испытательный центр робототехники, а также Главное управление научно-исследовательской деятельности и технологического сопровождения передовых технологий.
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