Экс-замминистра обороны Попову предъявили обвинения в мошенничестве

Бывшего замминистра обороны Павла Попова задержали 29 августа. По версии следствия, за счет парка «Патриот» генерал организовал выполнение строительных работ у себя на участке. Ему предъявили обвинения в мошенничестве на ₽30 млн

Павел Попов (Фото: Сергей Булкин / ТАСС)

Бывшему замминистра обороны (2013–2024) Павлу Попову предъявлено обвинение в мошенничестве на сумму 30 млн руб., ему грозит до десяти лет лишения свободы, сообщили в СК России.

«Следствием установлено, что Павел Попов, заместитель начальника Главного управления инновационного развития Минобороны России Владимир Шестеров, директор Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот» Вячеслав Ахмедов и иные лица, действуя в составе организованной группы, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием служебного положения похитили бюджетные денежные средства в размере 30 млн руб.», — говорится в сообщении ведомства.

Эти средства, по данным СК, были выделены на обеспечение деятельности и функционирование парка «Патриот» и одноименного конгрессно-выставочного центра.

Попову были предъявлены обвинения по ч. 4 ст. 159 УК (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере; предусматривает наказание вплоть до десяти лет тюрьмы). Сам генерал своей вины не признал, однако, как уточнили в СК, «ряд фигурантов уже сотрудничают со следствием и дают изобличающие показания». Источник РБК говорил, что показания на Попова дали Ахмедов и Шестеров.

Бывшего замминистра обороны задержали 29 августа. О возбуждении уголовного дела в отношении Попова по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) Следственный комитет сообщил в тот же день. По версии следствия, в 2021–2024 годах Попов, отвечая за развитие, обслуживание и работу парка «Патриот», обогащался за счет этого учреждения совместно с Ахмедовым и Шестеровым. Последние были задержаны 5 августа.

Попов, как уточняли в СК, за счет парка «Патриот» организовал выполнение строительных и ремонтных работ, а также поставку различных материалов себе на загородный участок площадью около 3 га в Красногорском районе Подмосковья. Коммерческие организации, имеющие договорные отношения с парком, генерал через подчиненных принуждал выполнять строительно-монтажные работы у себя в загородных апартаментах, не оплачивая их. После постройки дома и благоустройства участка Попов продолжил обеспечивать за счет парка обслуживание участка.

Помимо участка в Красногорске в собственности Попова и членов его семьи следователи нашли «многочисленные объекты недвижимости в престижных районах города Москвы, Московской области и Краснодарского края». Общая стоимость этих объектов составляет более 500 млн руб., оценил Следственный комитет. Законность приобретения указанного имущества также проверяется в рамках уголовного дела.