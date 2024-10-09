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Аресты генералов ,  
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«РИА Новости» узнало, что дело о взятке в «Патриоте» не связано с Поповым

Сюжет
Аресты генералов
Павел Попов
Павел Попов (Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости)

Уголовное дело против экс-сотрудников парка «Патриот» Андрея Пучкова и Ивана Трифоногло по факту получения крупной взятки не связано с делом экс-замминистра обороны Павла Попова и директора парка Вячеслава Ахмедова, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.

«Уголовные дела не связаны», — отметил собеседник.

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Общество
Павел Попов

Обвинения главному бухгалтеру подмосковного парка «Патриот» Пучкову и начальнику отдела закупок Трифоногло предъявили накануне, 8 октября. Речь идет о получении взятки более чем на ₽27,5 млн.

По версии следствия, с 2021 по 2024 год фигуранты дела получили взятку от представителя ООО «Меркурий», который исполнял «многомиллионный» госконтракт по техническому обслуживанию, санитарному содержанию зданий и сооружений парка «Патриот».

Пучкова заключили под стражу, а Трифоногло отправили под домашний арест. На имущество обвиняемых наложили арест.

До этого, в конце августа, суд арестовал Попова, который отвечал за развитие парка «Патриот» в указанный период. Следствие считает, что он обогащался за счет этого учреждения вместе с Ахмедовым и заместителем начальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым, всего они похитили ₽30 млн бюджетных средств.

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Теги
Минобороны Павел Попов коррупция парк Патриот
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