«РИА Новости» узнало, что дело о взятке в «Патриоте» не связано с Поповым
Уголовное дело против экс-сотрудников парка «Патриот» Андрея Пучкова и Ивана Трифоногло по факту получения крупной взятки не связано с делом экс-замминистра обороны Павла Попова и директора парка Вячеслава Ахмедова, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник.
«Уголовные дела не связаны», — отметил собеседник.
Обвинения главному бухгалтеру подмосковного парка «Патриот» Пучкову и начальнику отдела закупок Трифоногло предъявили накануне, 8 октября. Речь идет о получении взятки более чем на ₽27,5 млн.
По версии следствия, с 2021 по 2024 год фигуранты дела получили взятку от представителя ООО «Меркурий», который исполнял «многомиллионный» госконтракт по техническому обслуживанию, санитарному содержанию зданий и сооружений парка «Патриот».
Пучкова заключили под стражу, а Трифоногло отправили под домашний арест. На имущество обвиняемых наложили арест.
До этого, в конце августа, суд арестовал Попова, который отвечал за развитие парка «Патриот» в указанный период. Следствие считает, что он обогащался за счет этого учреждения вместе с Ахмедовым и заместителем начальника главного управления инновационного развития Минобороны Владимиром Шестеровым, всего они похитили ₽30 млн бюджетных средств.
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