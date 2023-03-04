Всемирный банк оценил ущерб Сирии от землетрясений более чем в $5 млрд

Почти половина от суммы оценки Всемирного банка приходится на повреждения жилых домов. Стоимость поврежденной инфраструктуры оценивается примерно в 10% сирийского ВВП

Фото: Anas Alkharboutli / dpa / Global Look Press

Землетрясение 6 февраля, затронувшее Турцию и Сирию, нанесло последней ущерб в размере около $5,1 млрд. Об этом сообщается в докладе Всемирного банка.

Стоимость поврежденной инфраструктуры оценивается примерно в 10% ВВП государства. Ущерб нанесен четырем сирийским регионам (мухафазам), где проживают около 10 млн человек.

В отчете говорится, что из-за продолжающихся афтершоков ущерб может увеличиться. В озвученной Всемирным банком сумме 18% приходится на инфраструктуру (транспорт, энергетика и водоснабжение), 48,5% — на повреждения жилых зданий и 33,5% — нежилых (медицинские учреждения, школы, дома в частном секторе).

«Потери усугубляются годами разрушений, страданий и лишений, которые народ Сирии переживал в течение последних лет», — заявил директор Всемирного банка по странам Ближнего Востока Жан-Кристоф Карре. Он добавил, что стихийное бедствие приведет к снижению деловой активность и еще больше усугубит перспективы экономического роста Сирии.

6 февраля в Турции и Сирии произошло землетрясение магнитудой 7,7, за ним последовала серия более слабых подземных толчков. Ряд стран предложили пострадавшим государствам помощь в ликвидации последствий — в частности, российские спасатели были направлены в оба государства.

12 февраля Всемирная организация здравоохранения сообщила, что в результате землетрясения в Сирии погибли порядка 8,5 тыс. человек и пострадали около 10 тыс. 14 февраля Минздрав Сирии заявил о 1414 погибших.

К 1 марта число жертв землетрясений в Турции достигло 45 089 человек. Президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал это стихийное бедствие самым разрушительным в истории страны.