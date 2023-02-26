Землетрясение магнитудой 4,4 произошло на границе Турции с Сирией

Землетрясение магнитудой 4,4 зафиксировали в южной части Турции на границе с Сирией, следует из данных Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.

Эпицентр располагался на расстоянии 25 км к юго-западу от города Антакья. Очаг залегал на глубине 2 км.

О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Крупное землетрясение произошло 6 февраля в Турции, президент Реджеп Тайип Эрдоган называл его самым разрушительным в истории страны. Затем последовало более 9 тыс. повторных подземных толчков. По последним данным, в результате землетрясений погибли более 44,2 тыс. человек.

Многие разрушенные здания были построены с использованием некачественных материалов и методов, некоторые из них не соответствовали государственным стандартам, сообщало AP со ссылкой на экспертов. После землетрясений в Турции начались расследования, фигурантами стали 612 человек, в числе которых строительные подрядчики, владельцы или менеджеры зданий.