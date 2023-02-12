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В ВОЗ сообщили о 8,5 тыс. погибших при землетрясении в Сирии

ВОЗ: в Сирии при землетрясении погибли около 8,5 тыс. человек
Фото: Anas Alkharboutli / dpa / Global Look Press
Фото: Anas Alkharboutli / dpa / Global Look Press

В Сирии при землетрясении погибли порядка 8,5 тыс. человек и пострадали около 10 тыс., однако это предварительные данные, заявил директор по чрезвычайным ситуациям бюро Всемирной организации здравоохранения в Восточном Средиземноморье Рик Бреннан на брифинге. Трансляция велась в Twitter ВОЗ.

«Трудно сказать точные цифры, они растут каждый день. Но из того, что мы знаем сегодня, на территориях, контролируемых сирийским правительством, были убиты около 4 тыс. и ранены 2,5 тыс. человек, а на северо-западе Сирии — около 4,5 тыс. убитых и 7,5 тыс. раненых», — сказал он.

Бреннан добавил, что эти цифры будут расти и дальше, в том числе за счет получения организацией доступа к данным о погибших и пострадавших на неподконтрольных Дамаску территориях. Он также рассказал, что обрушения зданий продолжают происходить до сих пор, что повышает число жертв бедствия.

Российские спасатели, отправившиеся в Сирию для помощи в ликвидации последствий землетрясения, завершили аварийно-спасательные работы в городе Джебла и готовы приступить к работам в других районах, сообщает МЧС России.

В свою очередь, замглавы ведомства Алексей Серко заявил, что завершена спасательная операция «именно по спасению выживших», но сотрудники МЧС продолжают оказывать гуманитарную помощь, передавал ТАСС.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли близ границы Турции и Сирии в ночь на 6 февраля, за ними последовала серия более слабых подземных толчков. В Турции погибли более 29,6 тыс. человек, пострадали свыше 80 тыс. По данным ВОЗ, землетрясение могло затронуть около 23 млн человек в обеих странах, в том числе 1,4 млн детей.

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Ранее госагентство SANA сообщало, что на подконтрольных Дамаску территориях погибли 1408 человек и пострадал 2341. В остальных районах Сирии погибли 2166 человек и более 2950 получили ранения, передавало агентство Anadolu.

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