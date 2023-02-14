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Землетрясение в Турции и Сирии ,  
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Число жертв землетрясения в Турции превысило рекорд 1939 года

Президент Турции Эрдоган: число жертв землетрясения превысило 35 тыс. человек
Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters
Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Число жертв двух землетрясений, которые с перерывом в полдня произошли в Турции 6 февраля, достигло 35 418 человек, пострадали 105 505, из них свыше 13 тыс. продолжают лечение в больницах, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган на заседании государственного управления по чрезвычайным ситуациям, передает Anadolu и TR Haber.

«По единодушному мнению всех экспертов в мире, их [двух землетрясений] масштабы и разрушительность считаются исключительным природным явлением», — заявил он.

Число жертв превысило человеческие потери во время землетрясения в турецком Эрзинджане в 1939 году, которое ранее считалось самым смертоносным в Турции в ХХ веке. Тогда погибли 32 968 человек, более 100 тыс пострадали.

Разборы завалов 15 из 19 тыс. обрушившихся зданий завершены. В целом разрушены, находятся в аварийном состоянии или сильно повреждены 211 тыс. зданий. Часть из них, которые устояли, подлежат немедленному сносу, сообщил Эрдоган.

По словам турецкого лидера, к работе по ликвидации последствий землетрясений привлечены 250 тыс. человек. «Мы будем продолжать нашу работу, пока не вытащим оттуда [из-под завалов] нашего последнего гражданина», — сказал он.

Родственникам погибших выплатят по 100 тыс. турецких лир (около $5,3 тыс.), пообещал Эрдоган.

В начале марта в Турции начнется строительство сразу 30 тыс, новых домов. «Наша цель — завершить строительство высококачественных и безопасных зданий за 1 год, чтобы удовлетворить потребность в жилье во всей зоне землетрясения», — отметил президент Турции.

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