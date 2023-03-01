Число жертв землетрясений в Турции превысило 45 тыс.

Число погибших при землетрясениях в Турции выросло до 45 089 человек

В Турции в результате серии землетрясений погибли 45 089 человек, сообщает агентство Anadolu со ссылкой на данные турецкого Управления по борьбе со стихийными бедствиями и чрезвычайными ситуациями (AFAD). Ранее сообщалось о 44 374 погибших.

Крупное землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Турции 6 февраля, президент Реджеп Тайип Эрдоган называл его самым разрушительным в истории страны. После этого зафиксировали почти 10 тыс. афтершоков. В частности, в турецкой провинции Малатья 27 и 28 февраля произошли два землетрясения магнитудой 5,6 и 4,1. В результате два человека погибли, 32 спасли из-под завалов. Пострадали 140 человек, состояние 12 из них оценивается как тяжелое.

Турецкую провинцию Хатай, также пострадавшую от серии землетрясений, 28 февраля посетил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус. Он назвал масштабы разрушений «невероятными», а произошедшее — «одним из самых страшных бедствий в новейшей истории».

Опрошенные AP эксперты отмечали, что многие разрушенные здания были построены с использованием некачественных материалов и методов, некоторые из них не соответствовали государственным стандартам. По данным агентства, в стране начались расследования в отношении 612 человек, которые причастны к обрушению зданий. 184 подозреваемых, включая строительных подрядчиков, владельцев и менеджеров зданий, арестовали.