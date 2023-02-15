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Землетрясение в Турции и Сирии ,  
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Минздрав Сирии заявил о 1414 погибших при землетрясении

Минздрав Сирии: в результате землетрясения погибли 1414 человек, 2357 пострадали

В результате землетрясений в Сирии погибли 1414 человек, пострадали 2357, заявил министр здравоохранения страны Хасан аль-Габбаш, передает госагентство SANA.

Ранее глава регионального бюро ВОЗ Рик Бреннан говорил, что в общей сложности число погибших в Сирии составляет около 8, 5 тыс. человек. По его словам, на территориях, подконтрольных Дамаску погибли порядка 4 тыс. человек и пострадали 2,5 тыс., а в остальных регионах погибших в результате бедствия насчитывается около 4,5 тыс., а пострадавших — 7,5 тыс. человек.

В Турции число жертв серии землетрясений достигло 35 418 человек, пострадали 105 505, из них свыше 13 тыс. продолжают лечение в больницах, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Он назвал бедствие самым разрушительным в истории страны: число жертв превысило человеческие потери во время землетрясения в турецком Эрзинджане в 1939 году, которое считалось самым смертоносным в Турции в ХХ веке. Тогда погибли 32 968 человек, более 100 тыс. пострадали.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли близ границы Турции и Сирии в ночь на 6 февраля, за ними последовала серия более слабых подземных толчков. В ВОЗ говорили, что землетрясение могло затронуть около 23 млн человек в обеих странах, в том числе 1,4 млн детей.

Ряд стран предложили пострадавшим государствам помощь в ликвидации последствий. Российские спасатели, находившиеся там, 14 февраля завершили поисково-спасательные операции. Президент Владимир Путин принял решение о выводе группировок МЧС из Турции и Сирии.

Теги
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