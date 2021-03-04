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Евросоюз заявил об отсутствии переговоров на поставку «Спутник V»

В Еврокомиссии отметили, что даже если регулятор одобрит российскую вакцину, это не будет означать поставки препарата в Европу. Ранее 4 марта EMA приступило к экспертизе «Спутника V»
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК
Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Евросоюз не ведет никаких переговоров о поставках российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя Еврокомиссии (ЕК).

«В настоящее время не ведутся переговоры об интеграции вакцины «Спутник V» в европейский портфель препаратов от COVID-19», — заявили в ЕК.

Ранее 4 марта Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало процедуру последовательной экспертизы российской вакцины. Это позволит оценить соответствие препарата европейским стандартам безопасности и эффективности.

Регулятор ЕС начал экспертизу вакцины «Спутник V»
Общество
Фото:Carlos Jasso / Reuters

«Тот факт, что вакцина будет одобрена на европейском уровне после положительной оценки EMA, не означает, что Комиссия обязана включать ее в наш портфель», — заявил Reuters второй собеседник.

Источники агентства отметили, что в любом случае необходимо провести оценку заводов-изготовителей «Спутник V», так как пока что неясно, сколько доз вакцины они могут произвести в короткие сроки.

Один из собеседников издания заявил, что между членами Евросоюза были предварительные обсуждения, стоит ли вести переговоры с российскими разработчиками о поставках вакцин, однако конкретных решений не было выработано.

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РФПИ подал заявку на регистрацию «Спутника V» в Европе в январе. Директор фонда Кирилл Дмитриев допускал, что препарат может получить одобрение регулятора в марте.

Вторая страна ЕС одобрила использование российской вакцины «Спутник V»
Политика
Фото:EPA / ТАСС

Венгрия и Словакия, не дожидаясь регистрации в ЕС, разрешили использование российской вакцины. Обе страны воспользовались ускоренными процедурами одобрения и взяли все риски на себя. Будапешт и Братислава должны получить по 2 млн доз препарата для прививки 1 млн человек.

Кроме того, с просьбой начать поставки «Спутника V» к президенту России Владимиру Путину обратился его чешский коллега Милош Земан. Глава государства отметил, что для использования вакцины в Чехии будет достаточно одобрения национального регулятора.

Автор
Михаил Котляр
коронавирус вакцина Спутник V Евросоюз
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