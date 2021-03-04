Евросоюз заявил об отсутствии переговоров на поставку «Спутник V»

В Еврокомиссии отметили, что даже если регулятор одобрит российскую вакцину, это не будет означать поставки препарата в Европу. Ранее 4 марта EMA приступило к экспертизе «Спутника V»

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Евросоюз не ведет никаких переговоров о поставках российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на официального представителя Еврокомиссии (ЕК).

«В настоящее время не ведутся переговоры об интеграции вакцины «Спутник V» в европейский портфель препаратов от COVID-19», — заявили в ЕК.

Ранее 4 марта Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) сообщил, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало процедуру последовательной экспертизы российской вакцины. Это позволит оценить соответствие препарата европейским стандартам безопасности и эффективности.

«Тот факт, что вакцина будет одобрена на европейском уровне после положительной оценки EMA, не означает, что Комиссия обязана включать ее в наш портфель», — заявил Reuters второй собеседник.