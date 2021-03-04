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Минюст объяснил ошибкой исключение фонда Пономарева из списка иноагентов

Министерство юстиции сообщило РБК, что запись в реестре НКО-иноагентов о том, что правозащитная организация «За права человека» исключена из него, появилась из-за «технической ошибки при выгрузке данных на указанный портал».

«Публикация указанной информации является технической ошибкой при выгрузке данных на указанный портал. При этом Минюст России решений об исключении Фонда «В защиту прав заключенных» из вышеуказанного реестра не принимал. 12 февраля 2021 г. распоряжением Минюста России № 130-р Фонду «В защиту прав заключенных» отказано в исключении из реестра», — добавили в Министерстве.

Минюст исключил фонд Пономарева из списка иноагентов
Общество
Лев Пономарев

Материал дополняется

Авторы
Михаил Котляр, Майя Бобенко
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