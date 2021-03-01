Пономарев объявил о ликвидации организации «За права человека»

Решение было принято из-за того, что незарегистрированные организации, получающие средства от иностранцев, обязали регистрироваться в качестве иноагентов. С ноября 2019 года «За права человека» существовала без юрлица

Лев Пономарев (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Включенный в список иноагентов правозащитник Лев Пономарев объявил о ликвидации общественной организации «За права человека», которая после ликвидации Верховным судом одноименного движения с ноября 2019 года существовала без юрлица. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Дождь».

«Для меня главная проблема, что новые законы, которые приняли, касаются в том числе и незарегистрированных организаций», — сказал Пономарев.

Он пояснил, что согласно законодательству, незарегистрированные общественные организации, занимающиеся политической деятельностью и получающие средства от иностранцев, должны зарегистрироваться как иностранные агенты.

«И вот здесь есть большая проблема. Она заключается в том, что в моей организации работают около тысячи экспертов по всей стране. И они не отчитываются перед мной», — сказал Пономарев.

По его словам, эти эксперты вряд ли смогут «вписаться» в новые правила. Это приведет к тому, что сотрудников «просто будут штрафовать по всей стране», добавил он.