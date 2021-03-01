Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Экономика образованияЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Спецпроекты СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
РБК Компании
Здоровье
Экономика образования
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 2 марта
USD ЦБ: 74,04 (-0,39) Инвестиции, 01 мар, 13:39
Курс евро на 2 марта
EUR ЦБ: 89,45 (-0,93) Инвестиции, 01 мар, 13:39
Объявлен состав сборной России на индивидуальную гонку на лыжном ЧМ Спорт, 00:22 Правила пересматриваются. Как спонсоры отреагировали на пандемию в спорте Pro, 00:11 Премьер Армении снова предложил оппозиции реформу и перевыборы Политика, 00:06 Семь феноменов черного цвета, определивших эпоху РБК и ASUS, 00:06 10 событий из жизни Горбачева в цитатах мировых политиков Общество, 00:00 Кадыров предложил главу своей администрации на пост мэра Грозного Политика, 01 мар, 23:55 Пономарев объявил о ликвидации организации «За права человека» Политика, 01 мар, 23:36 Военные после слов Пашиняна потребовали прекратить обвинения в свой адрес Политика, 01 мар, 23:27 Роскомнадзор пригрозил Twitter штрафами за неудаление информации Технологии и медиа, 01 мар, 23:20 Суд арестовал подозреваемых в нападении на музыканта «Машины времени» Общество, 01 мар, 23:03 В Петербурге начали проверку после смерти задержанного в отделении Общество, 01 мар, 22:58 Основной голкипер «Зенита» Кержаков пропустит четыре недели из-за травмы Спорт, 01 мар, 22:42 Кабмин предложил освободить медиков от наказания за потерю наркотиков Общество, 01 мар, 22:24 США выделят Украине новый пакет военной помощи на $125 млн Политика, 01 мар, 22:18
Политика ,  
0 

Пономарев объявил о ликвидации организации «За права человека»

Решение было принято из-за того, что незарегистрированные организации, получающие средства от иностранцев, обязали регистрироваться в качестве иноагентов. С ноября 2019 года «За права человека» существовала без юрлица
Лев Пономарев
Лев Пономарев (Фото: Илья Питалев / РИА Новости)

Включенный в список иноагентов правозащитник Лев Пономарев объявил о ликвидации общественной организации «За права человека», которая после ликвидации Верховным судом одноименного движения с ноября 2019 года существовала без юрлица. Об этом он сообщил в эфире телеканала «Дождь».

«Для меня главная проблема, что новые законы, которые приняли, касаются в том числе и незарегистрированных организаций», — сказал Пономарев.

Он пояснил, что согласно законодательству, незарегистрированные общественные организации, занимающиеся политической деятельностью и получающие средства от иностранцев, должны зарегистрироваться как иностранные агенты.

«И вот здесь есть большая проблема. Она заключается в том, что в моей организации работают около тысячи экспертов по всей стране. И они не отчитываются перед мной», — сказал Пономарев.

По его словам, эти эксперты вряд ли смогут «вписаться» в новые правила. Это приведет к тому, что сотрудников «просто будут штрафовать по всей стране», добавил он.

В России ужесточили наказания за нарушение деятельности иноагентов
Политика
Фото:Markus Schreiber / AP

Движение «За права человека» под руководством Пономарева действовало в России с 1997 года. Впервые организация оказалась в перечне иноагентов в 2014 году. Тогда Пономарев заявил, что движение не тратило иностранные деньги на политическую деятельность, и пообещал оспорить решение в суде. В 2015 году Минюст согласился исключить организацию из реестра.

Читайте на РБК Pro
Сколько зарабатывают фрилансеры в России и кто их нанимает Дэвид Буркус: что делать, если коллега вас ненавидит Люди как баги: почему гибнут стартапы, развивающиеся в офлайне Зачем Wildberries купила банк, а Ozon выдает кредиты

В феврале 2019 года Минюст по итогам внеплановой проверки снова включил движение «За права человека» в реестр иностранных агентов, а в октябре того же года Верховный суд постановил его ликвидировать. Свою инициативу Минюст объяснял нарушениями устава организации, а также многочисленными штрафами со стороны Роскомнадзора за нарушение закона об иноагентах.

В конце декабря 2020 года Министерство юстиции впервые включило в список СМИ-иноагентов физических лиц. Среди пятерых человек, внесенных в список, был и Пономарев.

Путин подписал закон о признании физических лиц иноагентами
Политика
<p>Владимир Путин</p>

Законопроект, согласно которому к иностранным агентам будут причислены физлица, которые занимаются в России политической деятельностью, получая деньги на свою деятельность из-за границы, в окончательном, третьем чтении был принят в конце прошлого года. Теперь такие люди должны предоставлять в Минюст данные о расходовании и использовании денег и имущества, полученных от иностранных источников.

Также в перечень иноагентов теперь будут включены незарегистрированные общественные объединения, занимающиеся политической деятельностью и получающие иностранное финансирование.

Помимо этого, с 1 марта в России ужесточаются наказания по закону об «иностранных агентах». За уклонение незарегистрированных общественных объединений, ведущих политическую деятельность за счет иностранного финансирования, от включения в реестр, могут штрафовать на сумму до 300 тыс. руб. или лишать свободы на срок до двух лет.

Автор
Анастасия Курносова
Лев Пономарев «За права человека» иноагент
Материалы по теме
В России ужесточили наказания за нарушение деятельности иноагентов
Политика
Госдума приняла закон о штрафах за нарушения деятельности иноагентов
Общество
За публикацию данных об иноагентах без маркировки оштрафуют только СМИ
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter